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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışıyoruz"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:32
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışıyoruz"
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük Belediyesi, doğa dostu ilaçlama araçları ile havada, karada ve suda ilaçlama yaparak temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için çalışacak.
Belediye itfaiye garajında gerçekleştirilen programda ilaçlama araçları ve ekipmanları tanıtılırken, Envanter Sistemi hakkında Başkan Bakıcı'ya bilgi verildi. Bozüyük Belediyesine tahsis edilen doğa dostu ilaçlama yapabilen 2 biocopter, 2 kişilik biocycle, 8 tekerlekli amfibik, 4 kamyonetin tanıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, araç ve ekipmanların çalışma sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Temiz bir çevre demek sağlıklı bir yaşam demektir. Yaşanabilir bir çevre herkesin doğuştan gelen hakkıdır. Biz de bu doğrultuda daha yaşanabilir bir Bozüyük için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimize, sağlık ve umutla bakabilmek sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Geçmişte milyonlarca insan vektörle bulaşan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yine ülkemizde yüzlerce insan keneye bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından hayatını kaybetti. Bugün ülkemizde hemen hemen tüm yerel idareler vektör mücadelesi yürütmektedir. Ancak kontrolsüz yapılan bu mücadele yöntemleri ilerde telafisi mümkün olmayacak çevre ve sağlık zararları oluşturabilir. Vektör mücadelesinde amaç sadece karasinek, sivrisinek, haşere ve kemirgenlere karşı dönemsel ilaçlama yapmak değil; vektörlerin yayılmasını önlemek, larva mücadelesinde bulunmak, zararlıların üreme alanlarını daraltmak ve zararlı türlerin üreme durumlarına dair veriler elde ederek, mücadeleyi daha etkin hale getirmektir. Zararlı mikroorganizmaları bünyesinde taşıyan, bunları insan vücuduna bulaştıran, çevre ve insan sağlığını tehdit eden, hastalık yapan, doğaya, bitkilere ve insanlara zarar veren vektörlerle mücadele ederken, ekosistemi de tehlikeye atmamak gerekmektedir. Geçmişte, bilinçsizce yapılan uygulamalar nedeniyle pek çok çevre faciası yaşanmış hatta ölü doğumlar, doğum anomalilerinde artışlar görülmüştür. Bu sebeple vektör mücadelesi hassas bir dengede yürütülmelidir. Bu amaçla önceliğimizi biyolojik larvasitler olarak belirledik. Vektörlerle mücadele ederken doğayı da koruyabilmek amacıyla yalnızca hedef zararlılar üzerinde etkinlik gösterecek şekilde özel olarak üretilmiş biyolojik larvasitleri kullanmaktayız. Bu sayede zararlıyı, daha uçkun hale geçmeden kontrol altına alabilmekteyiz. Coğrafik Bilgi Sistemi üzerinden tespit edilen tüm haşere kaynakları sisteme eklenerek takibi yapılmaktadır. Bu sayede hangi kaynakta ne zaman larva üreyebileceği önceden tahmin edilebilmekte ve daha zararlı gelişimini tamamlayamadan kontrol altına alınabilmektedir. Vektör kontrol uygulamaları kapsamında kışı ergin olarak geçiren zararlılara karşı tüm kış boyunca kışlak mücadelelerimiz devam etti. 1 Nisan itibari ile de; 1 adet ULV, 1 mist blower 2 adet 4x2 araç ile biyolojik larvasitler başta olmak üzere ditijal tabanlı karar destek sistemi ile uygulamalarımız devam edecektir. Yine coğrafik şartlar nedeniyle karadan müdahale edilemeyen noktalarda 8x8 amfibi araç ve yine sudan müdahale edilemeyen noktalarda biyolojik larvasit uygulamaları yapabilmek amacıyla insansız ilaçlama helikopterleri olan BioCopter ile zararlılarla mücadele edeceğiz. Güçlü Gelecek Güçlü Bozüyük için; Temiz çevre, sağlıklı nesiller, gülen yüzler için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
(İC-MET-Y)

05.04.2017 15:40:02 TSI
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