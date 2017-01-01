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"Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller" projesi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller" projesi Van'da da başlatıldı.

Proje kapsamında Akköprü ve Zeve ilköğretim okulunda diş sağlık seti dağıtım programı düzenlendi. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Van Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Semra Gümüş Gündüz, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, İpekyolu ve Tuşba Toplum Sağlığı Merkezleri başkanları, diş hekimleri, okul müdürleri ile kurum çalışanlarının katıldığı programda, öğrencilere ağız diş sağlığı seti ve eğitici broşür ve dergi dağıtımı yapılarak, ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim verildi. Burada bir açıklama yapan Van Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Semra Gümüş Gündüz; diş ve diş eti hastalıklarının dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sağlık sorunlarından olduğunu belirterek, "Genel sağlığın bir parçası olduğu halde hayatı doğrudan tehdit etmediği düşünüldüğü için toplum tarafından gereken önemin verilmediği bu hastalıklar; görülme sıklığının yüksekliği, diğer sistemik hastalıklara neden olabilmeleri, tedavileri için çok fazla para, zaman ve uzmanlık gerektirmeleri gibi nedenlerden dolayı ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, Bakanlığımız ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yön verirken; çocukluk çağından başlayarak tarafımızca yürütülen programlarla toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilerek herkesin kendi sağlığını koruma noktasına gelmesini, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesinin sağlanmasını, ülke bazında var olan koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi suretiyle diş çürüğü ve diş tedavisi oranının en aza indirilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır" dedi.

(MSA-Y)



05.04.2017 15:41:29 TSI

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