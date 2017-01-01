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İlkadım'ın genç güreşçileri şampiyonlukla döndü

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:34
İlkadım'ın genç güreşçileri şampiyonlukla döndü
İlkadım'ın genç güreşçileri şampiyonlukla döndü

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Kastamonu'da düzenlenen 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Gençler Güreş Müsabakalarında 3 madalyayla döndü.
Kastamonu Hüsnü Tandoğan Spor Salonunda düzenlenen 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Gençler Güreş Müsabakaları sona erdi. 14 ilden toplam 210 sporcunun katıldığı müsabakalar 1-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öte yandan Çankırı'da yapılan 16/17 yaş Türkiye Güreş Şampiyonasından Regaip Kılcan 58 kg'da 2.lik ile dönerken, İlkadım Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreşçileri podyumun 3 basamağını da doldurmuş oldu.

"Sağlanan desteğin teşekkürü başarılarımızdır"
Son derece çekişmeli ve seyir zevki yüksek mücadeleler sonucunda İlkadım Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mehmetcan Kaya 120 kg da şampiyon olurken, Yakup Güle 85 kg da 3. olarak İlkadım'a madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadılar. İlkadım Belediyesi Gençlik Spor Kulüp Antrenörleri Abdulsamet Aker ve Nuri Özer organizasyon sonrası yaptıkları açıklamada, "Oldukça çekişmeli geçen mücadeleler sonunda İlkadım'a 2 madalya ile dönmekten mutluluk duyuyoruz. Genç sporcularımızı tebrik ederken, bizlere ve spora verdiği destek için İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a teşekkür ederiz. Antrenmanlarımızı Mete Adanır Spor Salonunda gerçekleştiriyoruz ve sağlanan imkanlardan oldukça memnunuz. Buna teşekkür olarak da hemen hemen her müsabakadan madalya ve derecelerle dönüyoruz" dedi.

"Spor yatırımlarımızı mahallelere indirgiyoruz"
Spora ve gençlere yapılan yatırımların karşılığının her zaman bir başarı ile döndüğünü vurgulayan İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, "Kastamonu ve Çankırı'dan başarı ile dönen genç pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Biz ısrarla spora ve gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu yatırımların karşılığı da hamdolsun her zaman bir başarı olarak geri dönüyor. İlkadım'da spor bir lüks değil yaşamın doğal bir parçası konumuna geliyor. Spor yatırımlarımızı mahallere indirgeyerek bütün mahallelerimizde en az bir spor tesisi planlıyoruz. Böylelikle spor yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız uzun süren yollar kat etmeden neredeyse kendi evinin önünde olan alanlarda sporlarını yapabiliyorlar" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

05.04.2017 15:42:18 TSI
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