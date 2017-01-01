YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı

Başkan Akdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ''Görevlerini adalet için hassasiyetle yerine getiren tüm avukatlarımızın '5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar çalışmalarında kolaylıklar dilerim'' dedi.

Belediye Başkanı Akdoğan mesajında, '' İnsanları hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında yardımcı olan avukatlarımız adaletin sağlanmasında önemli rol üstlenmektedirler. Dünyanın daha yaşanabilir olması, kişilik haklarının korunması, adaletin sağlanması ve adaletin doğru işleyişiyle mümkündür. Bu noktada da insanların savunma hakkını üstlenen avukatlarımız demokrasinin yaşanmasında ve güçlenmesinde temel faktörlerdendir. Toplumsal ve bireysel ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi adına görevlerini adalet için hassasiyetle yerine getiren tüm avukatlarımızın '5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim'' ifadelerine yer verdi.

(MB-YE-SK)



05.04.2017 15:44:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER