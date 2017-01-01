Başkan Akdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı
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Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ''Görevlerini adalet için hassasiyetle yerine getiren tüm avukatlarımızın '5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar çalışmalarında kolaylıklar dilerim'' dedi.
Belediye Başkanı Akdoğan mesajında, '' İnsanları hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında yardımcı olan avukatlarımız adaletin sağlanmasında önemli rol üstlenmektedirler. Dünyanın daha yaşanabilir olması, kişilik haklarının korunması, adaletin sağlanması ve adaletin doğru işleyişiyle mümkündür. Bu noktada da insanların savunma hakkını üstlenen avukatlarımız demokrasinin yaşanmasında ve güçlenmesinde temel faktörlerdendir. Toplumsal ve bireysel ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi adına görevlerini adalet için hassasiyetle yerine getiren tüm avukatlarımızın '5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim'' ifadelerine yer verdi.
(MB-YE-SK)
05.04.2017 15:44:01 TSI
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