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Şehit Mustafa İlter'in ismi Turgutlu'da yaşatılacak



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında Derbent Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun alanına Şehit Mustafa İlter'in isminin verilmesi karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçe programı dolayısıyla Meclis Üyesi Engin Okyay başkan vekilliğinde gerçekleştirildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Okyay, "Sağlık sorunlarından dolayı aramızda bulunamayan ve hastanede yattığını öğrendiğimiz meclis üyesi İsmail Parmaksız ağabeyimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda aramızdan ayrılışının yıldönümünde, 4 Nisan 1997'de kaybettiğimiz büyük fikir adamı Merhum Alparslan Türkeş'i saygıyla ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi. Mecliste gündem maddeleri gereğince 2017 yılı Mart ayı Meclis toplantısına ait tutanak ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca gündemin diğer maddesi olan Başkanlık makamımın 2016 yılı faaliyet raporu, AK Partili meclis üyelerinin hayır oyu, MHP'li meclis üyelerinin ise evet oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste, Meclis Başkan Vekili Engin Okyay tarafından 3 daimi encümen üyesi seçimi için her iki gruptan isimler alındı, kapalı oy usulü ile oylamaya geçildi. AK Parti grubundan daimi encümen üyesi için Türkan Rodoplu, Osman Özkızılcık ve Tamer Dizman 11'er oy alırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubundan daimi encümen için verilen isim listesinde Mustafa Yavaş, Ferhat Yıldız ve Ömer Sakı 17'şer oy alarak daimi encümen üyesi seçildiler. Gündemde bir diğer madde olan İmar Komisyonu 5 üyenin seçiminde ise komisyona Mustafa İlteriş Yağcıoğlu, Ayhan Çelikdoğan, Ömer Sakı, İbrahim Başçı ve Olcay Özsürücü seçilirken, Tarife Komisyonu'na Mahmut Çetin, Serhat Sayhan, Hakan Yavuz, Tamer Dizman ve Eyüp Karadeniz, Plan-Bütçe Komisyonu'na da Engin Okyay, Hayriye Hızal, Ferhat Yıldız, Hatice Gözeten ve Osman Özkızılcık seçildiler. Seçim olan gündemi diğer maddesi ise Çevre Komisyonu'na 5 üyenin seçimiydi. Yapılan oylamada Çevre Komisyonu'na Ferhat Yıldız, Mahmut Çetin, Arif Ağral, Bekir Acar ve Mümtaz Dündar seçildi.

Mecliste gündemde olan bir diğer madde de Ahmetli Belediye Başkanlığı'nın Turgutlu Belediyesi'nden araç desteğine dair talebin görüşülmesiydi. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Vekili Okyay, "Allah'a çok şükür Turgutlu Belediyesi'nin araç parkuruna yeni araçların katılmasıyla beraber bir aracımız ihtiyaç dışı kalmıştır. Talep üzerine de bu 2005 model iş makinasını Ahmetli Belediyesi'ne sembolik bir ücretle yani 1 TL karşılığında tahsis etmiş olacağız. Ahmetli Belediyesi'nin ve oradaki vatandaşlarımızın da hizmet almasına katkı sunmaktan memnuniyet duyacağız" dedi. Madde oy çokluğuyla kabul edilerek, bahse konu araç Ahmetli Belediyesi'ne sembolik ücretle satılması kararlaştırıldı. Gündemin bir diğer maddesi olarak Turgutlu Tuğla Kiremit Sanayicileri Derneği'nin meclis sunduğu inşaatlarda ses ve ısı yalıtımlı tuğlaların kullanılmasını isteği oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Vekili Okyay, "Türkiye'de tuğlayla özdeşleşmiş olan Turgutlumuzun bu konuya meclise getirmesi çok isabetli oldu. Turgutlu tuğlasının yaşaması, marka değerinin korunmasın adına bu dilekçeyi İmar Planı Komisyonu'na sevkini oylarınıza sunuyorum" dedi. Bahse konu maddede oy birliği ile komisyonda görüşülmek üzere kabul edildi.

Gündeme eklenen son madde ise Derbent Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun alanının isminin Şehit Mustafa İlter ismiyle değiştirilmesi teklifi oldu. Başkan Vekili Okyay, "Bu konuyu daha öncede görüşmüştük. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma alanında olduğu için bizler bu alana Şehit Mustafa İlter isminin verilmesini tavsiye ederek Büyükşehir Belediyesi'ne sevkini oylayacağız" şeklinde konuştu. Oy birliği ile kabul edilen isim değişikliği talebi Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne sevk edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Vekili Okyay, alınan kararların hayırlı olması temennisiyle toplantıyı sonlandırdı.

(AY-Y)



05.04.2017 15:44:06 TSI

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