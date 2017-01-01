YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konyaaltı Öğretmenevleri Pazarı ilk kez alışverişe açıldı

Konyaaltı Öğretmenevleri Pazarı ilk kez alışverişe açıldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarı, ilk kez alış verişe açıldı.

Öğretmenevleri Mahallesi'nde 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarı, hizmete açıldı. Geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda kura çekimi ile yerleri belirlenen esnaf, ilk kez tezgah açtı. Yüksek tavanı ve gelişmiş aydınlatma teknolojisiyle son derece ferah alış veriş ortamı sunan Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarı'nda, toplam 260 esnaf stant kurdu.

118 meyve-sebze, 65 tekstil, 9 kuruyemiş, 11 şarküteri, 4 balıkçı, 5 zücaciye ve 3 bakkaliyenin hizmet verdiği kapalı pazarda, zabıta hizmet binası, çay ocağı ve tuvalette bulunuyor. Duyurular için özel ses sistemi, pazarcı esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların güvenliği için kamera sisteminin de yer aldığı Öğretmenevleri Kapalı Semt Pazarı, Çarşamba günleri hizmet veriyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gerçekleştirdikleri her yatırımda vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirterek, modern kapalı pazarların da bu anlamda önemli olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz aylarda Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarını hizmete açtıklarını dile getiren Muhittin Böcek, Liman Mahallesi'nin hemen ardından Öğretmenevleri Mahallesi'ne de kapalı pazar yeri kazandırdıklarını kaydetti. Bölge halkının kışın yağmurdan yazın ise sıcaktan kurtulmuş olduğunu belirten Başkan Böcek, Pazar esnafa ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.04.2017 15:48:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER