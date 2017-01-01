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VEDAŞ heyeti muhtarların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - VEDAŞ ve VEPSAŞ il müdürleri, Bitlis'te köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Bitlis Öğretmenevinde muhtarlarla bir araya gelen Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ile Vangölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (VEPSAŞ) il müdürleri, halkın elektrikle ilgili şikâyet ve önerilerini dinleyerek, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Çok sayıda muhtarın katıldığı toplantıda konuşan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, VEDAŞ ile VEPSAŞ kurumları arasındaki farkı dile getirip, şirket olarak müşteri memnuniyetini öncelediklerini belirterek, "Sizin de VEDAŞ ve VEPSAŞ ile bir araya gelip, faaliyetleri hakkında bilgi alma talebiniz vardı. Bu talepler doğrultusunda bugün bir aradayız. Burada bilgi alışverişinde bulunarak, varsa sorunları nasıl çözeceğimizle ilgili konuşacağız. Bazen VEDAŞ ve VEPSAŞ ile ilgili kafalarda soru işaretleri oluyor. Sizler vatandaşların temsilcilerisiniz. Bizim müşterilerimizin temsilcilerisiniz. Dolayısıyla bizim için çok önemlisiniz" dedi.

Daha kaliteli bir hizmet için çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Uzunselvi, şunları söyledi:

"Daha kaliteli hizmetin sunması için parasal bir takım harcamaların ve hizmetin olması gerekir. Tabi ki bu da tahsilatla olur. Şirket kazandığı müddetçe hizmet standartlarını artırmış olur. Müşteri memnuniyeti odaklı bu hizmetimizi, en iyi şekilde nasıl verebiliriz diye gayret içerisindeyiz. Ne tür yatırımlar yapabiliriz? Altyapı çalışmaları nasıl en iyi hale getirebiliriz? Vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri nelerdir? Bunları sizlerden almak istiyoruz. Zaman zaman çağrı merkezlerinde sizleri arayıp, hizmetlerimizden ve il müdürlüklerimizden memnun olup olmadığınız soruluyor. Bunların tamamı daha iyi ve kaliteli bir hizmeti vatandaşlarımıza sunmaktır."

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) başta olmak üzere ciddi anlamda yatırım çalışmalarının olduğunu, 2 bin 400 trafo ile 7 bin kilometre hat alanında çalışma yürüttüklerini dile getiren Uzunselvi, "Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) başta olmak üzere ciddi anlamda yatırım çalışmalarımız var. Hat onarım ve yenileme çalışmalarımız olacak. 260 personel ile 7 bin kilometre hat alanında çalışma yürütüyoruz. Özellikle kar ve fırtınanın etkili olduğu yerlerde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Sizlere hizmet etmek elbette bizim vazifemizdir. Çünkü sizler en iyi hizmete layıksınız. Bizler 2014 yılında 10 milyon TL, 2015 yılında 11,5 milyon TL, 2016 yılında 12,5 milyon TL ve 2017 yılında 27 milyon TL'lik ihale yapıldı. Bununla beraber araç sayımızı artırdık" diye konuştu.

84 milyon TL müşterilerden alacaklarının olduğunu iddia eden VEPSAŞ İl Müdürü Kazım Topçu ise, Bitlis'te kaçak kullanma oranının yüzde 40'lara düştüğünü dile getirerek, "İl genelinde 350 köy ve 350 mezrada toplam 100 bin aboneye hizmet veriyoruz. Devralmadan önce 17 milyon TL iken devraldıktan sonra da 50 milyon TL'nin üzerinde abonelerimiz bizlere borçlandı. Şu an yaklaşık 84 milyon TL alacağımız var. Borcunu ödemeye gelen müşterilerimize elimizden gelen tüm kolaylıkları sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Daha sonra sırayla mahalle ve köy muhtarları sorun ve beklentilerini dile getirdiler. Ağırlık olarak faturaların fazla geldiğinden yakınan muhtarlar, borçları yüzünden icralık olan vatandaşların mağdur olduğunu ve bu paraları yatıracak güçlerinin olmadığını dile getirdiler. Sokak lambalarının yeterli derecede yanmadığından şikâyet eden mahalle muhtarlar, sokak aydınlatmalarına kısa sürede çözüm bulmalarını istediler.

Bazı köy muhtarları ise, VEDAŞ'ın ağır kış şartlarında yaptıkları zorlu çalışmalara şahit olduklarını dile getirerek, bu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, köylerinde elektrikle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ettiler.

(VO-MSA-Y)



05.04.2017 15:48:13 TSI

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