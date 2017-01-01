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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Erkenci Badem Çağlası tezgahlarda 8 liradan satışa sunuldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:41
Erkenci Badem Çağlası tezgahlarda 8 liradan satışa sunuldu

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in ilçesinde yılın ilk erkenci badem çağlası ilk meyvelerini verdi. Çağlanın kilogramı 8 liradan satışa sunuldu.
Gaziantep'in Araban ilçesindeki badem ağaçları yılın ilk erkenci badem çağlası meyve verdi. Erkenci badem çağlaları ilçedeki manavların tezgahlarında yerini alırken, kilogramı kilogramı 8 TL'den alıcısına sunuldu. Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, sağanak yağışların ardından Araban Ovası'nda mevsim normallerine dönen hava koşullarının erkenci badem çağlası üreticisinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.Araban ovasında çiftçilerle görüşen Oda Başkanı Doğan, badem çağlasının bereketli ürün vermesi temennisinde bulundu. Gümüşpınar kırsal mahallesinin Muhtarı ve badem çağlası üreticisi İbrahim Özkan, ilk mahsullerini ise manavlara sattıklarını söyledi. İlçedeki manav esnafından Yunus Yıldız da, Araban ilçesinde yetişen yılın ilk erkenci badem çağlasının ilgi görmeye başladıklarını ifade etti.
(SD-Y)

05.04.2017 15:48:59 TSI
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