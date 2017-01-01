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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Eğitim ve hizmet binası aynı binada olacak

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:41
Eğitim ve hizmet binası aynı binada olacak
Eğitim ve hizmet binası aynı binada olacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde projelerini bir bir hayata geçirirken, diğer yandan da devam eden projeleri ile ilçelere yeni yatırımlar kazandırıyor. Bu kapsamda Salihli ilçesinde MABEM ve Koordinasyon Merkezi hizmet binasının inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılının son aylarında projenin tamamlanması ve faaliyete açılması planlanıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'de eski İl Özel İdaresi hizmet binasının olduğu yerde başlatılan MABEM ve Koordinasyon Merkezi hizmet binasının inşaat çalışmaları devam ediyor. Projenin hayata geçmesi ile birlikte Salihli halkı, hem Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ile olan işlerini aynı anda yürütecek, hem de çocuklarının kaliteli eğitim alabilecekleri yeni bir eğitim yuvasına sahip olacak. MABEM bölümü 3 katlı olacak, içinde 10 adet derslik, 2 adet Etüt Odası, kütüphane, öğretmenler odası, idareci odası, seminer salonu ve en üst katta çok amaçlı salon yer alacak. Koordinasyon Merkezinde ise, zemin katta MASKİ birimlerinden 3 adet abone veznesi, 3 adet açma-kapama veznesi, proje odası, sayaç ve sicil veznesi bulunacak. Koordinasyon Merkezi bölümünün 1. katında ise; MASKİ Şube Müdürü Odası, sekreterya ve 30 kişilik toplantı odası yer alacak. 2. katta Büyükşehir vezneleri, numarataj vezneleri, Çözüm Merkezi, Fen İşleri, Sağlık İşleri, Zabıta, İtfaiye, Temizlik, Hal-Garaj birimleri ve sosyal doku odaları bulunacak. En üst katında da Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Odası, sekreterya, VIP ve Dinlenme Odası yer alacak. 2017 yılının son aylarında projenin tamamlanması ve faaliyete açılması planlanıyor.
(SC-Y)

05.04.2017 15:49:27 TSI
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