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Erdemli Belediyesinden bahar temizliği



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi ilçe genelinde sokakların ve belediyeye ait çöp konteynırlarının temizlik ve dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Erdemli Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde sürdürülen hijyen çalışmalarıyla tüm cadde ve sokaklarda büyük bir temizlik atağı başlattı. Çöp konteynırları önce yıkanıyor, daha sonra özel hazırlanmış bir solisyonla dezenfekte ediliyor. Erdemli'nin daha ferah bir yaz mevsimi geçirmesi adına bu tür dezenfekte çalışmalarının sinek, haşerat ve kötü kokunun engellenmesi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmaların yoğun bir tempoda, periyodik olarak her ay yapılan çalışmalara ilave olarak daha dikkatli ve özenle yapıldığını belirtti. Erdemli'nin daha yaşanabilir bir kent olabilmesi için en ince ayrıntıları bile gözden geçirerek çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Tollu, "Ferah, temiz ve yemyeşil bir Erdemli için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor" dedi.

(HSK-Y)



05.04.2017 15:49:54 TSI

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