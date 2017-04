YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meram'da Rabia Spor Merkezi hizmete açıldı

Meram'da Rabia Spor Merkezi hizmete açıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Rabia Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde Mehmet Vehbi, Saadet, Kurtuluş ve Muradiye mahalle sakinlerinin yaptığı oylama ile yapımına karar verilen tesisin açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ve Hüsnüye Erdoğan, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Karatay Belediye Başkan Vekili Mehmet Uzbaş, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Koordinatörü Sema Ersöz, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Özdemir, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların yöneticileri, teşkilat mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra birer konuşma yapan Mehmet Vehbi, Saadet, Kurtuluş ve Muradiye mahalle muhtarları, halkın kararı doğrultusunda mahallelerine örnek bir hizmet kazandırdığı için Başkan Fatma Toru ve ekibine teşekkür etti.

Şırnak'taki hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "2014 yılının sonunda 4 mahallemizin ortak noktası olan bu bölgede yatırım anlamında bir adım atmak istedik. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla görüştük. Çok farklı talepler gelince demokrasimizi güçlendirme anlamında halkımızın önüne sandık koyarak yapılacak tesisi onların belirlemesini arzuladık. Oylama sonucunda yüzde 72 gibi yüksek bir oranda halkımız, spor kompleksini tercih etti. Bunun üzerine güzel bir kompleks için kamulaştırma yaparak arsayı daha da genişlettik. Projelendirmesi, ihalesi ve yapım süreci sonucunda açılışı bugüne nasip oldu" dedi.



"Rabia'nın özel önemi var"

Başkan Toru, tesise niçin Rabia ismi verdikleri konusuna da açıklık getirerek, "Rabia'nın bizim açımızdan özel bir önemi var. Öncelikle Rabia, dördüncü demek. Bu tesis dört mahallemizin ortak talebiydi. Yine Mısır'da darbe karşıtları, yaptıkları gösterilerle Rabiatü'l Adeviye Meydanını sembolleştirdiler ve Rabia ismi özgürlüğün sembolü haline geldi. Cumhurbaşkanımız, Rabia işaretiyle bu sembolü daha da güçlendirdi. 16 Nisan referandumunun arifesinde olduğumuz bugünlerde 'tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan' vurgusu yaparak Rabia işaretini bayraklaştırmak istedik ve dört mahallemizin ortasında inşa ettiğimiz bu tesise Rabia ismini verdik. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Toru, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un milleti denize dökmekle tehdit ettiği açıklamasına da değinerek, "Milletimizin artık bu tür palavralara karnı tok. Milletimiz işkembeden atanlarla değil, duruşuyla, cesaretiyle, özgüveniyle, yaptıklarıyla 14 yıldır memleketimizin teminatı haline gelen iktidarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman güvendi ve güvenmeye de devam edecek. Bu tür sözlere de haddini 16 Nisan'da bildirecektir" şeklinde konuştu.



"Bunların derdi millet"

AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür de, Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarını kınayarak, "Bunların derdi millet. Milletten hep korktular. O yüzdendir ki kendi gibi düşünmeyenleri, en demokratik hak olan 'evet' tercihini denize dökmekle tehdit ettiler. Bilinçaltındakileri su yüzüne çıkarıverdiler. Bunlar bugüne kadar hiç değişmediler ve değişmeyecekler. Milletin 'efendi', yöneticilerin 'hizmetkar' olduğunu öğrenemeyecekler. 15 Temmuz gecesi, bir millet olma ruhuyla dağdaki de şehirdeki de meydana indiğinde bunlar, 'dikkatle izliyoruz' diyerek insiyatif almadılar. Milletin yiğit gençleri tankların önüne yatarken bunlar Bağdat Caddesinde tanklara alkış tuttular. Ama her zaman bu aziz millet gereken cevabı sandıkta verdi, 16 Nisan'da da en büyük şamarı yine milletten yiyeceklerdir" dedi.



"Cesareti varsa Konya'da söylesin"

Başkan Toru'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, "Meram size güveniyor ve siz de onların isteklerine maksimum hızla, maksimum enerjiyle karşılık veriyorsunuz. Meramlı hemşerilerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca diğer başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarını da kınayan Milletvekili Erdoğan, "15 Temmuz'da hainlerin ne yaptığını görmeyip bizi denize dökmek isteyen, eski günleri özleyen, 16 Nisan'da 'hayır' çıksa da eski günlere dönelim diyenler var. CHP'li vekili şiddetle ve nefretle kınıyorum. Cesareti varsa bu sözlerini Konya'ya gelince de söylemeye davet ediyorum" diye konuştu.



"Allah böyle muhalefeti herkese nasip etsin"

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir de, bir yandan güzellikler yaşarken bir yandan da gönülleri burkan hadiselerle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekerek, "Konyalı şehidimize ve diğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emin olun ki şehitler tepesi hiç boş kalmayacak. Birisi o tepeyi mutlaka bekleyecek. Şehitlerimiz pahasına bu ülkeyi korumaya devam edeceğiz" dedi.

Konya'da belediyecilik ve siyaset yapmanın zor olduğuna da vurgu yapan Milletvekili Özdemir, "Çünkü biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Yarışların en zoru insanın kendisiyle yarışmasıdır. Fatma Hanım, kendisiyle yarışıyor. AK Parti siyaseti Konya'da kiminle yarışacak Allah aşkına? Rakibi var mı? 4 Konyalıdan 3'ü bize oy vermiş. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu oylamada galiba 5 Konyalıdan 4'ü 'evet' verecek. Allah herkese böyle muhalefet versin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin ey muhalefet. Allah herkese Hüsnü Bey gibi rakip versin. Ne güzel, 'hayır' kampanyası düzenlerken 'evet' kampanyasına çok güzel bir destek verdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Ben kınamıyorum. Böyle hatalar yapmaya devam et Hüsnü Bey. Hepiniz böyle hatalar yapmaya devam edin. Konyalılar da bunu değerlendirip 'biz 4 Konyalıdan 3'ümüz oy verecektik. Ama şimdi, 5 Konyalıdan dördü ve hatta 10 Konyalıdan 9'u 'evet' oyu vereceğiz' desin. En güzel cevabı halk sandıkta verecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol mensupları dualar eşliğinde Rabia Spor Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Protokol üyeleri ve vatandalar spor merkezinde incelemede bulundu. Bodrum, zemin + 3 kattan oluşan spor merkezinde 6 adet bağımsız bölüm bulunuyor. 2 adet dükkan, 1 adet yüzme havuzu, saunası, buhar odası, bay - bayan fitness alanları ve kafeteryasıyla birlikte bölgenin ihtiyacı olan eksikliği büyük ölçüde gidermiş olacak.

05.04.2017

