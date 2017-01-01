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Burhaniye'de Avukatlar Günü kutlandı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Avukatlar Günü kutlandı. Cumhuriyet meydanında bir araya gelen avukatlar, Atatürk anıtına çelenk koyarken, saygı duruşunda bulundu ve basın açıklaması yaptı

Baro temsilcisi Ahu Aydınlıgil Bolel'in de içinde olduğu Burhaniyeli avukatlar çelenk töreninin ardından dağılırken, yapılan açıklamada da, şunlara yer verildi "Yargının ayrılmaz parçası olan biz avukatlar, hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına olan inancımızla buradayız. Mesleğimizin onurunu temsil eden düğmesiz cüppelerimizi gururla taşıyoruz, taşıyacağız. 5 Nisan Avukatlar günümüz kutlu olsun. "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır." Aristo "Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!"denildi.

(FT)



05.04.2017 15:55:35 TSI

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