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Gönül Kapısı marketi tarihi bedesten çarşısına taşındı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi, Gönül Kapısı Market'i taşıdığı tarihi Bedesten Çarşısı'na El Emeği Ürünler Pazarı ile Çay ve Okuma Salonu da açtı. Böylece 5 asırlık tarihi mekan atıl vaziyetten kurtarılırken, bu mekanda 3 ayrı hizmet alanı açılmış oldu.

Niğde Belediyesince ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmeleri için açılan Gönül Kapısı Market, tarihi Bedesten Çarşısı'na taşındı. Düzenlenen törenle yeni yerinde hizmete giren Gönül Kapısı Market ile birlikte, El Emeği ve Göz Nuru Eserler Çarşısı ve Çay ve Okuma Salonu'nun açılışı da yine Niğde Belediyesi tarafından tarihi Bedesten'de gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde 5 engelli vatandaşa Niğde Belediyesince temin edilen akülü tekerlekli sandalyeleri verildi.

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan ve Paşakapı Caddesinde hizmet veren Gönül Kapısı Market'in tarihi Bedesten Çarşısı'na taşınması nedeniyle düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özgen, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2006 yılında restorasyonu yapılan ve 11 yıldır atıl vaziyette duran tarihi Bedesten Çarşısı'nı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladıklarını söyledi. Akdoğan, "Burada yapacağımız hizmetlerden birisi Gönül Kapısı Marketimizdir. Bu kapının herkese açık olduğunu ifade etmek amacıyla bu isimle market açtık. Bu marketteki alışverişte para geçmiyor. Belediye olarak yaptığımız araştırma sonucu il genelinde bin 800 aileye NİĞKART adımı verdiğimiz kartları veriyoruz. Bu kartlara aylık puanlar yüklüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşımız belediyeden aldığı kartla buraya gelip, bu kartlarla puanlarına göre istediği alışverişi ücretsiz olarak yapabiliyor. İkinci kısımda ise el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği ve satışının yapılabildiği bir bölüm oluşturduk. Bu bölümden yaklaşık 150 hanemizin yararlanabileceğini düşünüyoruz. Bir diğer bölümümüz ise Çay ve Okuma Salonu bölümü. Üç bölümden oluşan Bedesten Çarşımızın, Niğde'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki pek çok ürünün maliyetinin hayırsever esnaf ve vatandaşlarımız tarafından karşılandığını belirtmek istiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Belediyesi olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bunların dışında da çok önemli hizmetler yürüttüklerini belirterek, "Bu yıl yaklaşık 300 öğrencimize, kurduğumuz bir dernek aracılığıyla burs verme imkanı bulduk. Evinde yemek yapamayan hemşehrilerimize belediyemiz tarafından günde 2 öğün sıcak yemek servisi yapılıyor. Çorba Pınarı'mızda günlük 1000 insanımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Sadece Niğde merkezden değil, il genelinden müracaat eden ve belgelerini getiren tüm hemşehrilerimize tekerlekli veya akülü engelli aracı verdik, vermeye de devam ediyoruz. Niğde Belediyesi olarak biz 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerifi'ne uygun olarak çalışmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Törende söz alan AK Parti Niğde Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erdoğan Özegen de, AK Parti'nin sadece modern hayatı yenilemediğini aynı zamanda tarihe de sahip çıktığını söyledi. Özegen, "İnsanın en hayırlısı insana en faydalı olandır anlayışına uygun olarak hareket ediyoruz. Bu hizmetlere emek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise Gönül Kapısı Market ve El Ürünleri Çarşısı'nın Niğde'ye uğurlu olmasını diledi. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve ekibine teşekkür eden Ataş, Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerinden birine Niğde'de şahit olduklarını vurguladı. AK Parti hükümetleri öncesinde bu tür hizmetlerin vatandaşlarla buluşma imkanının olmadığına işaret eden Genel Başkan Yardımcısı Ataş, "Sosyal belediyecilik AK Parti'li belediyeler ile başladı. İlk defa halkın her kesimine bizim dönemimizde hizmetler ulaştı. Bugün Türkiye'nin her tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza bakım noktasında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza sosyal devlet nasıl bir devlettir, sosyal belediyecilik nasıl bir belediyeciliktir bunları göstererek hizmet veriyor. Eğer AK Parti iktidarda olmasaydı, Niğde AK Parti bir belediye tarafından yönetilmeseydi halkın bu hizmetlerle tanışması mümkün olabilir miydi bunun değerlendirmesini sizlere bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından engelli 5 vatandaşa, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilen akülü engelli araçları teslim edildi.Daha sonra Gönül Kapısı Market, El Emeği Ürünler Pazarı ve Çay ve Okuma Salonu'nun açılışı dualarla yapıldı. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, tarihi Bedesten Çarşısı'nda açılışı yapılan 3 birimi gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'a el dokuması kilim hediye etti.

(MB-YE-SK)



05.04.2017 15:58:26 TSI

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