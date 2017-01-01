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Bölgenin en önemli Tarım ve Gıda Fuarı Malatya'da açılıyor



(Fotoğraflı)



Cahit Özçelik

MALATYA (İHA) - Bu yıl 11'incisi yapılacak olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı 12 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

12-16 Nisan tarihleri arasında Malatya'da Mişmiş Park Fuar Alanında açılacak olan fuar öncesi düzenlene basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın bilgiler verdi. Bu yıl Tarım Fuarının daha geniş bir katılımla 11'incisini düzenleyeceklerini belirten Genel Müdür Sabri Akın, bu kapsamda yaklaşık 3-4 aylık bir süreç içerisinde ciddi çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bu yılki fuara yaklaşık 145 firma, kurum ve kuruluşun katılacağını aktaran Genel müdür Akın, "Bunların 93 tanesi ilimizden katılım gösteriyor, geri kalan da yaklaşık 30 ilimizden katılacak" dedi. Amaçlarının bölgesel anlamda çiftçilerin tarım teknolojileri ve tarımdaki diğer gelişmeler noktasında haberdar olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Akın, "Bu noktada da gerek bizlerin gerekse de İl Müdürlüğümüzün aynı zamanda da birliklerimizin, ziraat odası başkanlarımızın yaptığı çalışmalarla ciddi anlamda ziyaretçi bekliyoruz. Biz Malatya ve Malatya çevresinde yaklaşık olarak 25 ilde yaptığımız tanıtım toplantılarıyla inşallah fuarımıza bu yıl ciddi anlamda ziyaretçi bekliyoruz" şeklinde konuştu. Yaptıkları Büyükelçilik ziyaretleri ile birlikte bu yılki fuara Lübnan, Sudan, Yemen, Endonezya, Karadağ, Ürdün, Romanya, Ukrayna, Filistin, Kosova, Tayvan ve Makedonya'dan da ziyaretçilerin katılacağını aktaran Sabri Akın, "12-16 Nisan 2017 tarihinde açılışımızı yapacağımız fuarımıza bölge ve Malatya'dan bulunan bütün üreticilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit ise tarım fuarlarının özellikle çiftçilerin teknolojiyle buluşması açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla gelecekteki tarım sektöründe en büyük sorunlardan bir tanesi geçici iş gücünün azalması görünüyor. Bu da çiftçilerimizin ve üreticilerin teknolojiyle buluşarak makineye geçmesi açısından çok önemli bir organizasyon" ifadelerine yer verdi.

Malatya'daki çiftçiler açısından açılacak olan fuarın çok önemli bir konumda olduğunu dile getiren Macit, "Bu bağlamda çiftçilerin bu teknolojiyle buluşmalarını önemsiyoruz. İş gücünü daha ucuza mal etmek makineleşmenin sağlanması açısından çok önemli. Eğer bir çiftçi bir üründen kar etmek istiyorsa mutlaka makineleşmesi gerekiyor. Çiftçilerin yeni teknolojiyle buluşması ise fuarlarla oluyor. Malatya'mızda böyle bir fuarın açılması çiftçilerimizin de, bölge üreticilerimiz açısından çok önemli. Bu anlamda ilçe müdürlüklerimiz ve ziraat odalarıyla işbirliği halinde çiftçilerimize bu fuarı duyurup katılımlarını sağlıyoruz. Ve Türkiye'deki tüm il müdürlüklerine bilgilendirme evrakları gönderildi. Bazı illerden dönüşler de alındı" şeklinde konuştu.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'da Malatya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan fuarın bir bölge fuarı olması için geçmiş yıllara göre daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek, "Gerek 80 ildeki bütün birlik başkanlarımızı, orada tarım ve hayvancılıkla iştigal eden insanları Malatya'mıza davet ediyoruz" diye konuştu. Akın, birlik olarak bu yıl fuarda farklı etkinliklere de imza atacaklarını ifade etti. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe'de katıldı.

Öte yandan 12 Nisan'da açılacak olan 11. Tarım Fuarına Eski belediye önü, Battalgazi, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinden ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

(CÖ-SD-Y)



05.04.2017 15:59:19 TSI

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