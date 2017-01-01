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Sağlıklı Yaşam İçin Avukatlar bisiklete binecek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:54
Sağlıklı Yaşam İçin Avukatlar bisiklete binecek
Sağlıklı Yaşam İçin Avukatlar bisiklete binecek
- Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Obazite ile Mücadele kapsamında Kilisli avukatlara bisiklet dağıtıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Obezite ile mücadele sağlıklı yaşam kampanyası kapsamında avukatlara 73 adet bisiklet teslim edildi.
Adliye Sarayı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Obezite ile mücadele sağlıklı yaşam kampanyası kapsamında 73 avukata bisiklet dağıttıklarını kaydetti. Happani, "İnsanların yaşam tarzlarının gün geçtikçe değişiyor. Bu değişim, insanların daha az hareket etmelerine neden olmakla birlikte beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler, fiziksel hareket azlığı, sigara ve alkol tüketimi gibi bir takım olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite riski artmaktadır" dedi.
Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, ise Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani'ne Sağlık Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Bisikletleri teslim alan avukatlar adliye bahçesinde tur attı
(MAD-SD-Y)

05.04.2017 16:01:05 TSI
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