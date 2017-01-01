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Bozüyük Belediyesi 23 Nisan Minikler Futsal Şenliği başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen 23 Nisan Minikler Futsal Şenliği başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çeşitli aktivitelerle kutlamak için Bozüyük Belediyesince gerçekleştirilen erkinliklerin sportif ayağını oluşturan 23 Nisan Minikler Futsal Şenliği Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçlarla başladı. Şenliğin ilk maçlarında; İlkokullarda Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ile Saffet Şeker İlkokulu 2-2 berabere kalırken Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu rakibi Cumhuriyet İlkokulu'nu 9-3 mağlup etti. Ortaokullarda Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Arif Nihat Asya Ortaokulu'nu 5-3, Çitosan Ortaokulu Albay İbrahim Çolak Ortaokulu'nu 6-4 mağlup etti.

Spor yapmayı ve hareketli yaşama teşvik etmeyi, kötü çevreden ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedefleyen, kaybedenin olmayacağı şenlikte 8 ilkokul ve 8 ortaokul mücadele edecek.

(FSİ-MET-Y)



05.04.2017 16:02:17 TSI

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