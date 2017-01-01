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Bozüyük Belediyesi Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Bozüyük Belediyesi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Turnuvanın şampiyonu Bozüyük Belediyesi olurken, ikinciliği Milli Eğitim Müdürlüğü, üçüncülüğü ise Pazaryerliler Derneği ekipleri kazandı. Maçların ardından yapılan kupa ve madalya törenine; Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, TSO Başkanı Buğra Levent ve voleybol severler katıldı.

Dereceye giren takımlar protokol mensupları tarafından tebrik edilerek madalya ve kupaları takdim edildi, çeşitli hediyeler verildi. Burada kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "Bizim için birincilik, ikincilik, üçüncülük gerçekten önemli değil. Önemli olan birliğin ve beraberliğin mücadelesidir" diyerek turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve yoğun ilgi gören turnuvanın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Bakıcı "Amacımız kurumlar arasında aynı birlikteliği yakalamaktır. Nitekim kazasız, belasız bir şekilde turnuvamızı tamamlamış bulunmaktayız. Turnuva boyunca centilmence yapılan maçların yanı sıra insanlar buraya gelerek, bu ortamda bulunarak maç izleyip sohbet ettiler ve farklı etkinliklerin olabileceğini gördüler. Burada insanlarımızın yüzünü, gençlerimizin yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

(FSİ-MET-Y)



05.04.2017 16:05:18 TSI

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