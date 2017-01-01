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Bozüyük'te parklar ve yeşil alanlardaki aydınlatmalar maviye büründü



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi, "Nisan Otizm Dünya Farkındalık Ayı" nedeni ile otizme mavi ışık yaktı. Bozüyük'te bulunan tüm park ve yeşil alanlardaki aydınlatmalar "Nisan Otizm Dünya Farkındalık Ayı" nedeni ile maviye büründü.

Otizme dikkat çekmek için dünya çapında evrensel simge haline gelmiş mavi ışık, ilçedeki tüm alan aydınlatmalarında hâkim renk oldu. Otizmi tanıtmak, Otizmli kişileri anlayabilmek ve onların nasıl bir durum yaşadığına dikkat çekmek için Nisan ayında yapılan etkinlikler ile erken teşhisin önemi vurgulanıyor. Bozüyük Belediyesi'nin bu konu hakkındaki duyarlı davranışı da vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Bozüyük'te parklar ve yeşil alanlar Nisan ayı boyunca mavi ışık ile aydınlatılacak.

(FSİ-MET-Y)



05.04.2017 16:07:40 TSI

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