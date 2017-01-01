Bu defa da Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını anlattı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, "Odunpazarı Belediyesi'nin 1100 Günü" sloganıyla Espark Alışveriş Merkezinde oluşturduğu etkinlik alanında; 3 yılda gerçekleştirdiği, devam eden çalışmaları ve hayata geçireceği projelerini anlatmaya devam ediyor.
Etkinliğin dördüncü gününde Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlik havasında geçen etkinliklerde, Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ve projelerini anlattı. Geri dönüşümünün önemine dikkat çekmek için geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ve arkasından ışık verilerek gölgelere dönüşen eserler sergilendi. Hacivat-Karagöz gösterisi ve müzik dinletisinin de yapıldığı etkinlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğünün iletişim koordinasyonu da tanıtıldı.
Odunpazarı Belediyesi'nin Espark'daki etkinlikleri 7 Nisan 2017 Cuma Günü'ne kadar devam edecek. Etkinlik alanına gelen vatandaşlar birim müdürleri ve belediye çalışanlarından yüz yüze bilgi alabilecek.
(İHA-MET-Y)
05.04.2017 16:08:32 TSI
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