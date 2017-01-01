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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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DÜ Futsal Erkek Takımı 'ÜNİLİG' grup şampiyonu oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:06
DÜ Futsal Erkek Takımı 'ÜNİLİG' grup şampiyonu oldu
DÜ Futsal Erkek Takımı 'ÜNİLİG' grup şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası ÜNİLİG grup müsabakalarında Dicle Üniversitesi (DÜ) Futsal Erkek Takımı gruptaki bütün maçları alarak şampiyon oldu.
Futsal takımı bundan sonraki süreçte DÜ'yü, en iyi takımların yer aldığı son 12 takımlı Türkiye finallerinde temsil edecek. Aynı tarihlerde DÜ Bayan Futsal Takımı da 11 takımın yer aldığı turnuvada grup 2'ncisi olarak kupalarını aldılar. Futsal Erkek Takımı sorumlusu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Savaş Ayhan, Araştırma Görevlisi Ercan Tizar ve Futsal Bayan takım sorumlusu Okt. Hüseyin Ferdi Soysal, elde ettikleri şampiyonluk ve başarılarının yanı sıra Türkiye'nin Futsal A Milli takımına önceki sezon sporcu verip bu sezon için de takımdan 4 sporcu isimlerinin Milli takım aday kadrosu için düşünülmesinin kendilerini daha çok gururlandırdığını belirtti.
Ayhan, Tizar ve Soysal, Rektör Prof. Dr. Talip Gül'ü ziyaret ederek, hem sevinçlerini paylaştılar hem de desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
(İHA-MP-Y)

05.04.2017 16:14:15 TSI
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