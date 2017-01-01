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GAP'ın folklorik bitkileri Antalya'da tanıtıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı ve aynı zamanda Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hasan Akan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Etnobotanik başlıklı bir çalışmayı Antalya'da düzenlenen uluslararası bir sempozyumda sundu.

3-5 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da yapılan "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik ve Yenilebilir Yabani Türler Sempozyumu" Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından "Gıda ve Beslenme Biyoçeşitliliği Projesi" kapsamında düzenlendi. Sempozyumda, bitki biyoçeşitliliği ve özellikle yabani yenilebilir türler de dahil olmak üzere biyolojik çeşitliliğin birçok yönünü ele alındı. Sempozyum, biyolojik çeşitliliğin korunumundaki gelişmeleri paylaşmak, bilim adamlarını ve bitki yetiştiricilerini bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirildi. Sempozyum'da GAP bölgesindeki bitkilerin kullanım alanları, folklorik özellikleri ve bitki insan ilişkisi anlamına gelen etnobotanik özellikleri ile ilgili sunum yapan Prof.Dr. Hasan Akan, "Türkiye, bitki biyoçeşitliliği açısından en çekici ülkelerden biridir ve yabani bitki türleri için bir gen havuzu konumundadır. Ülkemizde yaklaşık 12 binden fazla yabani bitki türü mevcut olup, bunların yaklaşık üçte biri yani 4 bin civarında bitki çeşidi Türkiye'ye özgüdür ve yaklaşık bin 500 bitkinin de Türkiye genelinde yerel halk tarafından kullanılıyor" dedi. GAP bölgesi Gıda ve Besin Biyoçeşitliliği açısından zengin bir yöre olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akan, "Yenilebilir yabani bitkilerin envanterini çıkarttık, semt pazarlarında satılan yabani bitkilerin tespiti ve kullanım şekillerini araştırdık ve geleneksel kullanım biçimlerini ortaya koyduk. GAP bölgesinde yaşayan insanların, bitkileri gıda, şifa, yakacak, yem, boya ve el sanatlarında kullanılıyor. GAP yöresindeki insanların farklı dil ve şivelerde bitki adlandırmalarını, bitki kullanım biçimlerini bu araştırmayla ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Prof. Akan son olarak, Şanlıurfa'da yabani olarak yetişen ve gıda olarak kullanılan Kenger, Kömeç, Tırşoke, Hardal, Keme, Isırgan bitkileri hakkında kongre katılımcılarına bilgiler verdi.

(Şİ-SD-Y)



05.04.2017 16:14:26 TSI

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