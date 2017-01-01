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Milletvekili Erdoğan fabrika işçileriyle buluştu

- Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:

- "Avrupa kendi seçimini bıraktı, Türkiye'deki referandum için hayır propagandası yapıyorlar"

- "Türkiye ile yatıp, Türkiye ile kalkıyorlar"



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Kazım Uzunöz

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan, ambalaj fabrikasında çalışan işçilerle buluşmasında Avrupa ülkelerinin referandum süreci ile değişen tavırlarını eleştirdi. Erdoğan, "Avrupa kendi seçimini bıraktı, Türkiye'deki referandum için hayır propagandası yapıyorlar. Türkiye ile yatıp, Türkiye ile kalkıyorlar" dedi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ak Parti Şahinbey İl Başkanı Hakan Kurt ve beraberindeki partili yönetcilirle birlikte ambalaj fabrikasında çalışan işçilerle buluştu. 16 nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum çalışmaları kapsamında işçilerle yemek yiyen Erdoğan ve beraberindekiler, işçilere Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Yeni anayasayı anlattı.

"Şuanda Cumhurbaşkanı vatana ihaneti dışında yargılanamıyor"

Milletvekili Erdoğan, işçilere hitaben yaptığı konuşmasında, 16 Nisan'da parti seçiminin olmadığını belirterek, yeni anaya ve hükümet sisteminin oylanacağını kaydetti. Ülkenin geleceğinin oylanacağını hatırlatan Erdoğan, "Bir milletvekili yada belediye seçimi değil bu. Doğrudan doğruya Ülkenin bundan sonraki yıllarda tekrar koalisyon olan dönemi yaşamaması için bu oylama. Hepiniz hatırlarsınız, üçlü koalisyon döneminde devletin başının ayağa kalkması ile birlikte Türkiye perişan olmuştu. İflas etmişti. Bu durumları tekrar yaşamamak için, bir tedbir olarak bundan sonraki sistemi güçlü tutmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. Mevcut 1982 anayasası o kadar çok cumhurbaşkanlığına yetki vermiş ki, Cumhurbaşkanı vatana ihaneti dışında yargılanamıyor" dedi.

"Avrupa Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor"

Avrupa'nın son dönemlerdeki tutumunu da eleştiren Erdoğan, Avrupa ülkelerinin kendi seçimlerini bile bırakıp, Türkiye'deki referandum için hayır propogandası yaptıklarını kaydetti. Erdoğan,"Bizim Dışişleri Bakanı dahil Avrupa giriş vermiyor. Bakanı konuşturmuyorlar. Hollanda'nın bize ne yaptığını gördünüz. Hollanda kalktı bakana konsolosluğa girmesine müsaade etmedi. Zırhlı aracına gitti bakan zırhlı çıkartmaya çalıştılar. Yani Avrupa niye acaba bu kadar asıldı bu işe. Hollanda'nın bir hafta sonra seçimi var. Hükumet seçimi var adamlar kendi seçimini bıraktılar Türkiye'deki referandumda nasıl hayır çıkar diye uğraşıyorlar. Almanya 23 Eylül'de seçimi var. Hiç seçimlerinin lafı yok. Ama Türkiye ile yatıyorlar, Türkiye ile kalkıyorlar. Niye Türkiye'de hayır çıkartalım diye. Dolayısıyla 16 Nisan'da vereceğimiz karar Türkiye'nin bundan sonraki süreçlerinde devleti güçlü kılmak koalisyonları ortadan kaldırmak ve güçlü bir şekilde yürümeye devam etmek. Bu da onları rahatsız ediyor, bütün mesele bu" diyerek sözlerini tamamladı.

(KU-SD-Y)



05.04.2017 16:13:08 TSI

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