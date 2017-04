YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'nın ilçelerinde Avukatlar Günü kutlamaları

Manisa'nın ilçelerinde Avukatlar Günü kutlamaları



Hasan Yiğen - Barış Gezici - Behzat Akcan - Nurettin Doğan - İlker Uyar

MANİSA (İHA) - 5 Nisan Avukatlar Günü Manisa'nın ilçelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Kula, Salihli ve Akhisar ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Avukatlar Günü dolayısıyla Turgutlu ve Alaşehir Belediye başkanları da birer kutlama mesajı yayımladı.



AK Parti'li kadınlar avukatları unutmadı

AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, her yıl 5 Nisan tarihinde kutlanan Avukatlar Günü dolayısıyla Kula'daki avukatları ziyaret ederek çiçek takdim etti.



Salihli'de Avukatlar Günü kutlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde de '5 Nisan Avukatlar Günü' düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende avukatlar saygı duruşunda bulunup Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Regaip Uyan ile avukatların katıldığı Çelenk sunma töreninde konuşan, Manisa Barosu Salihli Temsilcisi Cem Saçaklıoğlu, tüm avukatların gününü kutladı.

5 Nisan Avukatlar günü olarak kutlanmasına 1987 yılında Tekirdağ'da yapılan Türkiye Barolar Birliği genel kurul toplantısında karar verildiğine dikkat çeken Saçaklıoğlu, "Barolar sadece avukatların mesleki örgütleri değildir. Yasalarla verilmiş, insan haklarını savunma ve koruma ile hukuksuzlara karşı çıkma fonksiyonu ve görevi verilmiştir. Bu nedenle barolar, bir kamu hizmet kurumudur" dedi.

Salihli'deki 5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları Adliye Binasındaki kokteyl ile son buldu.



Akhisar'da 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

Manisa Barosuna bağlı Akhisar Temsilciliği 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Akhisar Adliye Hizmet Binası giriş katında tören düzenledi. Törene Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ve Akhisar Ağır Ceza Reisi Aytaç Ballı, Akhisar Belediye Başkan Vekili Avukat Zafer Aşkın ve Akhisarlı avukatlar katıldı.

Çelenk merasiminin ardından Manisa Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Ramazan Aşıklar yaptığı konuşmada günün önemine değinerek hukuk devleti olma yolunda mesafe kat etmesi gereken demokrasi ve geleneği ideal noktada olmayan ülkelerde insan hakları savunuculuğunun zor bir meslek olduğunun altını çizdi.



Başkan Karaçoban'dan Avukatlar Günü mesajı

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Karaçoban yayımladığı mesajında şunları belirtti:

"Hukuk devleti anlayışı ile adaletin sağlanması, bir devletin vatandaşlarının güvenli, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmelerinin asli unsurlarındandır. Herkes tarafından kabul edilir bir gerçekliktir ki; bir ülke ancak hukuk devleti olarak, ülkesi topraklarında adaletin hükmetmesiyle gelişebilir, kalkınabilir. Hukuk devleti ilkesinin temel taşlarından biri olan; yargılamanın asli unsurunu teşkil eden, birey hak ve özgürlüklerinin kullanılması ve savunulmasında vatandaşlarımızı bilgilendiren, yönlendiren onlara yardımcı olarak bir kamu hizmeti görevi yapan Alaşehir ve güzel ülkemizin her bir köşesinde görev yapan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım." Başkan Karaçoban aynı zamanda avukatlara çiçek göndererek günlerini kutladı.



Başkan Şirin meslektaşlarının Avukatlar Gününü kutladı

Turgutlu Belediye Başkanı Avukat Turgay Şirin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm meslektaşlarını kutladı. Başkan Şirin, "Turgutlu halkına hizmet noktasında hukuk camiasından gelmiş Belediye Başkanı olarak, savunma hakkının uygulayıcısı ve çağdaş hukuk sistemimizin ayrılmaz ögesi olan tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, ebediyete uğurladığımız saygıdeğer avukatlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Avukat Turgay Şirin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, vatandaşın hak ve özgürlüklerinin savunulmasında büyük bir güven timsali olan avukatların, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde de saygın ve onurlu bir meslek ifa ettiğinin altını çizerek, "Hukuk sistemimizde savunma hakkımızın birer uygulayıcısı, çağdaş sistemin ayrılmaz ögesi olan avukatlarımız; 'adalet mülkün temelidir' ilkesine çerçevesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, dünyada yaşanan değişimlere açık, evrensel değerleri özümseyebilecek, çağdaşlık çabasını her alanda sürdüren demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmasında etkin bir görev ifa etmektedirler. Birer birey, birer vatandaş olarak temel hak ve özgürlüklerimizi savunmak, yargı önünde en doğru ve gerçekçi şekilde temsil edilmemizi sağlayarak adaletin yerini bulmasına, toplumumuzun huzur ve refahının sağlanmasında adeta birer garantör olan avukatlarımızın, meslekleri gereği koşullar ne kadar zor olursa olsun haklının, doğrunun ve gerçeğin ortaya çıkartılması adına üstün gayret ile çalıştıklarına dair şüphemiz yoktur. Bu etkin görevler içerisinde şüphe yoktur ki adaletin garantisi, mazlumun kapısı olan mesleğin geleceği için hangi mücadelenin verilmesi gerekiyorsa bıkmadan, usanmadan, umutsuzluğa kapılmadan vermeye devam edeceklerdir. Bu vesile ile Turgutlu halkına hizmet noktasında hukuk camiasından gelmiş Turgutlu Belediye Başkanı olarak, ebediyete göç etmiş, bugün aramızda bulunmayan bütün meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, başta Manisa Barosu ve ilçe temsilciliklerimizin değerli avukatları olmak üzere, Hukuk Fakültelerimizin birbirinden değerli öğrencileriyle tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim" ifadelerine yer verdi.

05.04.2017 16:19:02 TSI

