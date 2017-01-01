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Kocamaz; "Herkese eşit hizmet götürmek mecburiyetindeyiz"

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, görevdeki 3. yılını Mut ilçesinde düzenlenen toplantıda değerlendirdi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, herkese eşit hizmet götürmek mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Kocamaz, Mut ilçesinde düzenlenen toplantıda, hizmetteki 23, Mersin'deki görevinde ise 3. yılını değerlendirdi. Belediye başkanlığının hem çok zor hem de vebali çok ağır bir görev olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Biz bir şeyler üretmeye çalışırken bir kısım insanlar bizleri takdir eder, dualarla destekler, ama bir kısmı da eleştirir. Ancak önemli olan kentin yararı konusunda hassasiyet göstermek ve o kentte yaşayan insanların layık olduğu hizmetleri vatandaşların ayaklarına getirebilmek. Bir yere talip olursunuz ve mutlaka bir siyasi parti şemsiyesi altında çıkıp vatandaşların kutsal oylarına talip olursunuz. Seçildikten sonra rozeti bir kenara bırakır ve herkese eşit hizmet götürmek mecburiyetinde oluruz. Kimse yaptığı hizmeti sırtına alıp götürmüyor. Vatandaşları kendilerine güvendirerek oylarına talip olunur. Genel ve yerel ayrımı yapmadan hizmetleri yapmak gerektiğine inanıyorum. Önemli olan vatandaşlara daha iyi hizmetler götürebilmektir" dedi.

"Derdimiz hizmet sevdamız Mut"

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'in ve Mut'un değerine yeni değerler kattıklarını ifade eden Kocamaz, "Derdimiz hizmet sevdamız Mersin diyerek, derdimiz hizmet sevdamız Mut diyerek çıktığımız yolda, insanın ve zamanın kıymetini bilen liyakatli kadromuzla, durmaksızın üretiyoruz. Su, kanalizasyon, ulaşım çilesi bitsin, yollar hep açık kalsın, parklar, bahçeler çiçek açsın, sahillerimizde mavi bayrak dalgalansın diye alın teri, göz nuru döküyoruz. Mersin'i Mersin yapan, Mut'u Mut yapan tüm değerler korunsun, ilimiz sağlıklı yaşam kenti olsun, onu dünya tanısın diye aşkla, şevkle çalışıyor, aşılmaz denilen engelleri bir bir aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' sözünden ilham alarak Mersin'i sahiplendiklerini kaydeden Kocamaz, "Mersin'i sizlerle birlikte yönetiyor, sizlerle birlikte büyütüyoruz. Mutlu kardeşlerimin dua ve desteklerini her daim yanımızda bilerek sevgi, huzur, güven, hoşgörü ve refah kenti Mersin yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 3 yıldır Mersinimize, ilimizin tarihinde görülmemiş şekilde hizmet ediyor olmanın, yepyeni prestij projeler kazandırmanın, verdiğimiz sözü tutabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hizmette 3. yılımızın, Mersinimize ve Mut ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Kocamaz, konuşmasının ardından Mersin ve Mut için hayata geçirilen ve geçirmeyi planladıkları hizmetler ile projeleri bir sunum çerçevesinde vatandaşlara anlattı. Konuşma sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin insan odaklı hizmetlerinin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.

(HSK-Y)



05.04.2017 16:23:06 TSI

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