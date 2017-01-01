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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Kurt ve Sarıcaoğlu Kavak'ta 'evet' turunda

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:16
Kurt ve Sarıcaoğlu Kavak'ta 'evet' turunda
Kurt ve Sarıcaoğlu Kavak'ta 'evet' turunda

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu Kavak ilçesinde 'evet' turuna devam ediyor.
16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Kavak'ta evet turlarına aralıksız devam eden Kurt ve Sarıcaoğlu bugün Diyanet-Sen tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.
Programa AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatif Başkanı Osman Atlı ve AK Parti Kavak İlçe Teşkilatı katıldı. Kahvaltı programında konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, "Hepinizin bildiği gibi önümüzde zor bir süreç var bu süreci hep birlikte el ele vererek aşacağız. Yeni Anayasa maddelerinin her biri bütün ayrıntılarına kadar düşünülmüş ve Büyük Türkiye yolunda ivme kazanmamızı sağlayacak maddelerdir. Bu maddelere karşı çıkan zihniyetlere bakarak doğru bir yolda olduğumuzu milletimize anlatmaktan asla sıkılmayacağız. Kapı kapı dolaşarak yeni Anayasayı vatandaşlarımıza çok iyi anlatacağız. 16 Nisan'a kadar durmadan, yorulmadan, yeise kapılmadan çalışmalarımız dur durak demeyecek. Neden evet dememiz gerektiğini, evet dediğimiz de nasıl daha güzel günlere kavuşacağımızı vatandaşlarımıza anlatmalıyız. Yatırımların sürmesi istihdamın artarak devam etmesine evet mi hayır mı demeliyiz aslında bunun kavgasını veriyoruz. Biz istiyoruz ki yatırımlar durmasın, istihdam katlanarak artsın bu yüzden bu mücadelemiz. Burada toplanan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmasına 15 Temmuz darbe girişiminden örnekler vererek başlayan Başkan Sarıcaoğlu, "Hocalarımız nasıl ki 15 Temmuz hain darbe girişiminde sonuna kadar milletine ve devletine sahip çıktılar 16 Nisan'daki referandumda da aynı özveriyi göstereceklerine eminim. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. 15 Temmuz'da başaramadıkları darbe girişiminde nasıl ki ülkemiz birden karanlığa büründü artık o karanlık günleri yaşamamak için güçlü ve kararlı bir sesle tüm herkese evet dedirtmeliyiz" diye konuştu.
Diyanet-Sen tarafından düzenlenen kahvaltı programının ardından Kavak'ta faaliyet gösteren çimento fabrikası ziyaret edildi. Burada çalışan personel ile de sohbet edildikten sonra Kavak SKM bürosunda vatandaşlar ile istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
(SAM-SLH-Y)

05.04.2017 16:24:27 TSI
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