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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Başkan Sekmen ev toplantılarında yeni hükümet sistemi'ni anlatıyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:17
Başkan Sekmen ev toplantılarında yeni hükümet sistemi'ni anlatıyor
Başkan Sekmen ev toplantılarında yeni hükümet sistemi'ni anlatıyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, referandum çalışması kapsamında dur durak demeden şehirde adım atmadık yer bırakmıyor. Gündüz ilçe gezileri ve muhtarlarla toplantı yapan Başkan Sekmen, akşamları da farklı semtlerde düzenlenen ev toplantılarına katılıyor. Sekmen, bu kez de Yakutiye ilçesi Rabia Hatun Mahallesi'nde gerçekleştirilen ev toplantısına iştirak etti. Burada vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Türkiye; bildiğiniz gibi son 15 yılda dışa açık, rekabetin yaşandığı, hukuki normların ekonomik düzene istikrarlı bir biçimde yansıdığı bir ülke haline geldi. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ancak güçlü bir demokrasi, evrensel ilkelere dayalı rekabetçi bir üretim yapısı ile mümkündür. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ekonomide, sanayide, kalkınmada, yerel yönetimde kısacası her alanda zirveye çıkacağız. Hep söyledim bir kez daha ifade ediyorum. 16 Nisan sade bir tarih değildir. Nasıl ki 15 Temmuz'da kendi küllerimizden yeniden doğduysak 16 Nisan'da da aziz milletimizin yeniden dirilişine hep birlikte katkı sunacağız. 'Evet' sadece bir tercih değil aynı zamanda bu ülkenin ve devletimizin bekasını ilgilendiren bir dönüm noktasıdır. O yüzden vatanına, milletine tarihin her döneminde omuz vermiş olan serhatlar kentinin vakarına yakışır bir duruş sergileyerek, Kurtuluş Destanı'nı tarihe altın harflerle yazan bu şehre yeni bir zafer daha kazandıracağız."
(ERZ-AT-Y)

05.04.2017 16:25:38 TSI
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