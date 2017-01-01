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Kaymakam Çiçekli'den ev ziyaretleri



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, aileleri evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.

Ev ziyaretlerine devam eden Atıf Çiçekli, beraberindeki TOKİ Boğaziçi A.Ş. Bölge Müdürü Edip Albayrak ile TOKİ konutlarında ikamet eden Emrah Gençay, Murat Akkuş ve Tayyar Demirel'i evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlarla gece geç saatlere kadar sohbet eden Çiçekli, sorun ve talepleri dinliyor.

(MSA-Y)



05.04.2017 16:25:55 TSI

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