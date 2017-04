YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane çiftçisine 68 tonluk tarihi tohum desteği

- Dağıtılan tohumlarla 6 milyon TL'lik gelir bekleniyor

- Vali Okay Memiş:

- "Kamu kaynağını doğru işe, doğru projelere harcamak durumundayız"



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de il genelinde aralarında yeni çeşitlerinde bulunduğu 68 ton yem bitkisi tohumu düzenlenen törenle dağıtıldı. Bu rakam Gümüşhane'de bugüne kadar verilen en yüksek tohum desteği olma özelliği taşıyor.

Kelkit ilçesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle tohumlar üreticilere dağıtılırken, törene katılan Vali Okay Memiş, yüzde 70'i İl Özel İdaresi, yüzde 30'u üreticiler tarafından karşılanan proje kapsamında çiftçilerin yemi ucuza üretmesi ve hayvancılıktan elde ettiği karın artması ile yaklaşık 6 milyon TL'lik bir gelir beklediklerini söyledi.



"Kıt olan kamu kaynağını doğru işe, doğru projelere harcamak durumundayız"

Tarım ve hayvancılığın Kelkit havzasının çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Kıt olan kamu kaynağını doğru işe, doğru projelere harcamak durumundayız. Geçen yıl 500-600 bin TL olan İl Özel İdaresi desteğini ikiye katladık ve 1 milyon TL'lik bir bütçeyle Gümüşhane tarımını sübvanse ediyoruz. Bu kapsamda da tohumları yüzde 70'ini biz karşılıyoruz ve yüzde 30'unu da vatandaşımız

karşılıyor. Bu, çiftçimizin hayvanının yemini ucuza üretmesi ve hayvancılıktan elde ettiği karın artması demek. Yaklaşık 6 milyon TL'lik bir gelir bekliyoruz" dedi.



"Kelkit havzasında tarım ve hayvancılığı daha da yoğunlaştırarak artıracağız"

Gümüşhane'nin kalkınmasında belirledikleri üç sac ayağının madencilik, organik tarım ve hayvancılık ve turizm olduğunu hatırlatan Vali Memiş, "Harşit ve Kelkit olmak üzeri iki havzamız var. Harşit havzamızda coğrafi yapıdan dolayı çok fazla tarıma elverişli arazimiz yok. Onun için o havzada biraz daha turizme ağırlık veriyoruz. Ancak Kelkit havzamızda, zaten geçmişinde olan tarım ve hayvancılığı daha da yoğunlaştırarak artıracağız inşallah" diye konuştu.



"500 bin dönüm arazi sulanabilir tarım arazisi olacak"

Kelkit, Şiran ve Köse havzasında 30'un üzerinde baraj ve gölet inşaatının devam ettiğini dile getiren Vali Memiş, bu rakamın önümüzdeki yıllarda 50-60'a yükseleceğini ve yaklaşık 500 bin dönümlük arazinin sulanabilir tarım arazisine dönüşeceğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: "DSİ'nin yaptığı çok önemli ve çok güzel çalışmalar var. Baraj inşaatları köylerimizin yollarını biraz bozdu ama bu sene Kaymakamlık ve Valilik olarak bu yolların hepsini asfaltlayacağız. Bu çalışmalara ek olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz de boş durmadı, Şiran ve Kelkit'te arazi toplulaştırmasını tamamladı. Yani daha profesyonel bir tarım yapılabilmesi için projemizi hazırladık ve Bakanlığa gönderdik. Ben Kelkit'e geldiğimde köylerimizdeki ahırları farkındalığı artırmak için mutlaka geziyorum. Ayrıca Kelkit'te Hayvan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşuna ilişkin olarak projemizi hazırladık ve Bakanlığa gönderdik. Bakanlığımızdan da geçtiğimiz günlerde bir heyet geldi, yerimize baktı ve beğendi. İnşallah bu konuda start vereceğiz. Çok güzel bir proje olacak Allah'ın izniyle. İlk etapta ilçenin içerisinde olan ahırlarımızı o bölgeye taşıyacağız ve hayvancılığı da bu şekilde profesyonel bir şekilde yapmış olacağız. Bu yatırımlarımızın yapılmasına vesile olan Milletvekillerimiz Sayın Cihan Pektaş ve Sayın Hacı Osman Akgül Beylere çok teşekkür ediyorum. Yine Kelkit Kaymakamımıza, Kelkit Belediye Başkanımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, Ziraat Odası başkanlarımıza, İl Müdürümüz Edip Bey'e, bütün mesai arkadaşlarına ve basınımızın değerli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Kelkit ilçesinde 2 milyon TL'lik bitkisel üretim geliri elde edilecek"

Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz ise konuşmasında ilçede devam projeler neticesinde sertifikalı tohum kullanım miktarının her yıl yüzde 30 civarında arttığını ve kaba yem üretiminin artmasının planlandığını söyledi. Sertifikalı tohumların 6 bin 270 dekar alanda toprakla buluşacağını ifade eden Yavuz, "2017 yılı tarımsal gelir hesaplarına göre dağıtılan tohum miktarıyla yaklaşık 14 bin ton yem bitkisi hasadı yapılacak. Yıllık 2 milyon TL'lik bir bitkisel üretim geliri elde edilecektir" dedi.

Tarım ve hayvancılığın Kelkit için olmazsa olmaz, en büyük geçim kaynağı olduğunun altını çizen Yavuz, Vali Okay Memiş'e özel olarak teşekkür ederek, "Bugüne kadar gerek hükümet gerek yerel yönetimler destek vermişlerdi ama özellikle son bir yılda Sayın Valimiz Okay Memiş'in gelişiyle ciddi anlamda hem Özel İdare hem de Bakanlıklar nezdinde yapılan girişimlerle çiftçilerin yanında yer aldı" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen de il merkezi ve diğer ilçelerde 704 çiftçiye toplam 68 ton yem bitkisi tohumu dağıtılacağını, yaklaşık 14 bin dönüm alana ekilecek bu tohumlarla 24 bin ton kaba yem elde edileceğini ve bunun ekonomik değerinin de 6 milyon TL olduğunu söyledi.

Gümüşhane'deki toplam tarım arazilerinin yüzde 79'unun Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde bulunduğunu hatırlatan Birşen, dağıtılan bu yem bitkisi tohumlarının toprakla buluşması sonucu ekiliş alanlarının 130 bin dekardan 144 bin dekara, kaba yemin de 137 bin tondan 161 bin tona ulaşacağını kaydetti.

"Et meselesi ot meselesidir" tespitinde bulunarak kaba yem ihtiyacını dışardan satın almak veya üretmemenin hayvancılığı rantabl halden uzaklaştıracağının altını çizen Birşen, uygulanan yem bitkileri geliştirme projesiyle yem bitkileri ekilişlerinde önemli artışlar olacağını, artan kaba yem sayesinde hayvancılıktan elde edilen et ve süt veriminde, kalitesinde artış ve maliyetlerde düşme olacağını sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından Kelkit ilçesinde belirlenen çiftçilere tohumları törenle dağıtıldı.

Törene Vali Okay Memiş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban, Ziraat Odası Başkanı Adem Okur, birlik ve kooperatif başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri ve üreticiler katıldı.

05.04.2017 16:27:58 TSI

