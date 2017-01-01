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İdlip'teki Suriye rejiminin saldırısına Gaziantep'ten tepki



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'teki Anadolu Öğrenci Birliği üyesi üniversite öğrencileri, Suriye rejim güçlerinin İdlib'de yaptığı kimyasal hava saldırısına tepki gösterdi.

Suriye'nin İdlib kentine rejim tarafından düzenlenen kimyasal hava saldırısında çok sayıda insanın ölmesi ve yaralanmasına tepki göstermek için Gaziantep Üniversitesi Önünde toplanan öğrenci birliği üyeleri, basın açıklaması yaptı. Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Temsilciliği Başkanı Abdullah Başyiğit, 6 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de unsanlık suçunun işlendiğini ifade etti.

Başyiğit açıklamasında, "Aç gözlü emperyalist işgalciler, insanlık düşmanı muhterisler, hainler, kalleşler.İnsanlarımız ve şehirlerimiz sizin kirli ellerinizle perişan oldu.

Bütün evlerimizi yaktınız. Dedeleriniz Endülüs'te soykırım yaptı ve siz Haçlı artıkları, Saraybosna'da soykırıma yeltendiniz, Beyrut yaralandı, Kahire vuruldu, Kudüs esir, Gazze hapis, Şam yandı, Bağdat perişan, Basra harap, Halep düştü. İslam medeniyetinin tüm şehirlerini, tüm değerlerini, camilerini, köprülerini, hanlarını yaktınız, yıktınız, işgal ettiniz, esir aldınız. İki yüzyıldır, etimizi koparır gibi kopardınız şehirlerimizi tarihin kalbinden. O kadim şehirlerde yaşattığımız insanlığı, huzuru, mutluluğu, kardeşliği, medeniyeti vurdunuz, talan ettiniz. Canımıza tak etti artık. Gözlerimizin içine baka baka İslam coğrafyasında kardeşlerimizi katledilişine sessiz kalmayacağız. Artık bizi Endülüs'süz, Halep'siz, Şam'sız, Hama'sız, Musul'suz, Kudüs'süz, Kerkük'süz bırakıp İstanbul'u yakma girişimlerinize seyirci kalmayacağız. Kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza uzanan o kirli ellerinizi kırmaya ahdettik. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bilinsin ki bizim kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız sizden. İdlip'te insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileri bilin ki, vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de, Halep'i, İdlib'i kan gölüne çeviren paralı köpeklerinizle de ve siz kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız" diye konuştu.

Atılan sloganların ardından birlik üyeleri sessizce dağıldı.

(SD-Y)



05.04.2017 16:28:34 TSI

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