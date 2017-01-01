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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Şenkaya'da "Geleceğimiz için ailece el ele projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:29
Şenkaya'da "Geleceğimiz için ailece el ele projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi
Şenkaya'da "Geleceğimiz için ailece el ele projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi" kapsamında Şenkaya'da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun konusunda eğitim programı düzenlendi.
75. Yatılı Bölge Okulunda düzenlenen eğitim programına İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, Nüfus Müdürü Nurettin Kersin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Abdi Öztaş, Yazı İşleri Müdürü İsmail Hakkı Karataş, Kızılay Temsilcisi Halil Yalçın, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Süleyman Tanas projenin içeriği ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Projenin Çat, Hınıs, Şenkaya ve Köprüköy'den sonra Aşkale ilçesinde de hayata geçeceğini belirten Tanas "Aile içi sağlıklı iletişim yollarının benimsenerek, hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak amacıyla kadınlarımıza sosyal ve kültürel alanda geliştirilebilmeleri için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimiz yoğun ilgi görüyor. Aile içi iletişim, kadın ve çocuk hakları, tüketici hakları konularında eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizi uzman arkadaşlarımız aktarıyor" diye konuştu.
Tanas, projeyle ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek, aile eğitimlerinin toplumun gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Nesrin Yeşilyurt, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Basın ve Halkla Birimi Sorumlusu Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve uygulamaları konusunda eğitim verildi.
Eğitim programı sonunda Yeşilyurt ve İspirli katılımcıların sorularını yanıtladı.
(ERZ-AT-Y)

05.04.2017 16:37:05 TSI
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