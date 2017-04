YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırtık Deresi ıslah ediliyor

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesinin Nurlupınar Mahallesinde gerçekleştirdiği dere ıslah çalışmasıyla mahallenin 40 yıllık taşkın sorununu çözüme kavuşturuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde yürüttüğü çalışmalarla dere ve su kanallarının vatandaşlar için tehlike oluşturmasının önüne geçiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde mahallede bulunan derede betonarme U kesit ve menfez çalışması gerçekleştiriliyor. İmalatlar sona erdiğinde ekipler, can güvenliğinin sağlanması amacıyla panel çit uygulaması da yapacak. Çalışmaların sonlandırılmasıyla birlikte dereden kaynaklı taşkınların bölgedeki demiryoluna verdiği zararın engellemesinin yanı sıra karayolundaki araç geçişleri de rahatlatılarak, vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek.

"Mahallemize ve Manisa'ya yakışır bir çalışma yapılıyor"

Nurlupınar Mahalle Muhtarı Süleyman Seven, "Bizim bölgemizde büyük bir sıkıntı vardı. Kırtık Deresi bizim yıllardır kanayan yaramızdı. Bunu her zaman gündeme getirdik. İçerisindeki çakıllar nedeniyle sulama kanalından taşan sular mahallemize doluyordu. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Şuan MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ıslah çalışması yapılmakta. Bu bizim 40 yıllık sorunumuzdu. Mahallemize ve Manisa'ya yakışır bir çalışma yapılıyor. Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ'ye bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağolsun Cengiz Başkanımız ve MASKİ Genel Müdürümüz, mahalleli olarak ilettiğimiz her talebimizde üzerlerine düşeni her zaman fazlasıyla yaptılar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.

05.04.2017 16:37:39 TSI

