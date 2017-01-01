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AİÇÜ'de Tıbbi Sekreterlik sertifika töreni gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından düzenlenen 'Tıbbi Sekreterlik' kursunda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını aldı. Nezehat Çeçen Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve kursiyerler katıldı. Bölgede Tıbbi Sekreterlik alanında kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla açılan 2 aylık Tıbbi Sekreterlik kursu sona erdi. 144 saatlik kursu başarıyla tamamlayan 24 kadın kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Programda konuşan Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Abdulselami Sarıgül, "Sürekli Eğitim Merkezi olarak bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak İngilizce, Rusça, Temel İşaret Dili, Tıbbi Sekreterlik gibi çeşitli kurslar açmaktayız. İnsanlara ve Ağrı'ya faydalı olabilecek alanlarda kurslar açıp eğitimler vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Program, başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

(AG-AT-Y)



05.04.2017 16:38:15 TSI

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