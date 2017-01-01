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'Beden dili sözcükler kadar önemli'



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Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Yaşar Koçu Hakan Mengüç, Kastamonu'da Kariyer Planlama ve Beden Dili ile ilgili sırlarını paylaştı.

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliği Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kariyer Günleri etkinliğinde konuşan Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, kişinin başarılı olabileceği ve doyum sağlayabileceği bir iş ve meslekte çalışabilmesi için bilinçli ve doğru bir kariyer planlaması ile gerçekleşebileceğini belirterek, "Üniversitemizde stant kurarak öğrencilerimize iş arama kanalları, nasıl özgeçmiş hazırlanacağı, mesleki ya da girişimcilik eğitimlerimiz, işbaşı eğitimlerimiz gibi kurumumuz faaliyetleri konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Yapılan bir araştırmada günümüzde ikili ile görüşme yaparken sözlerin yüzde 7, sesin yüzde 38 ve beden dilinin ise yüzde 55 etkili olduğunu öğrendiklerini söyleyen Aşıcı, "Arayış içerisine girdiğimizde aklımıza kişisel gelişim ve beden dili konusunda koçluk yapan ve birçok özelliğinin yanında geleneksel mesnevi sufi icracısı olan sayın Hakan Mengüç geldi ve kendisinden yardım istedik. Sağ olsun kendileri de bizi kırmadılar ve bugün burada bizlere hem ney dinletisi hem de kişisel gelişim ve beden dili konusunda bir sunum yapmayı kabul etti" diye konuştu.

Kariyer Günleri etkinliğine gelen katılımcıların eğitim, kültür ve sosyal bakımdan hayata dair çok farklı beklentileri ve hedeflerinin bulunduğunu ifade edene Aşıcı, "Tabi ki iş ararken yada kariyer planlamamızı beklenti ve hedeflerimize göre yapmalıyız. Eminim içimizde birçok arkadaşımız kendi işinin patronu olmak istiyordur. Ancak nereden başlayacağını bilemiyordur ya da kariyer fırsatları noktasında fazla bilgisi yoktur. Bu yüzden burası kariyer planlayanlar için ideal bir ortam olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Yaşam Koçu Hakan Mengüç, önce Kariyer Günlerine katılan davetlilere ney dinletisi sundu. Ardından Kariyer Planlaması ve Beden Dili konusunda sırlarını paylaşan Hakan Mengüç, hayal gücünün beden üzerindeki etkilerini anlatırken, hayatını mutlu sürdürmek isteyen bay ve bayanlara da önemli tüyolar verdi. Özellikle hemcinslerine kadınların ne beklediğini anlatan Mengüç, "Bir kadını mutlu etmek istiyorsanız; Dost gibi dertleşin. Baba gibi koruyun, Adam gibi sevin" dedi.

Dinleyenleri adeta hayat dersleri veren Yaşam Kocu Hakan Mengüç, insanlığın en büyük gücünün hayal gücü olduğunu belirtti. Bilinçaltının 7 sırrını anlatan Yaşam Koçu Hakan Mengüç, bilinçaltının kelimeleri değil beden dilini takip ettiğini belirterek özellikle son günlerde daha da yaygınlaşan yanlış iletişime örnek olacak konuları ele aldı. Mengüç, "Elinizde cep telefonu ile bir yandan oyun oynarken ya da bir şeyler bakarken, diğer yandan birine seni seviyorum deseniz ne kadar etkili olur. Bu nedenle iletişim kurarken beden dili en az sözcükler kadar önemlidir. Erkeklerin beyni hareket eden nesneleri odaklanırken, kadınlar daha çok konuşma üzerine odaklanmaktadır. Erkekler doğuştan önemsenme, kadınların ise güvene ihtiyaçları vardır. Kız çocuklarına güven erkek çocuklarına da önem verin" dedi.

Konuşmasında hayal gücüne de değinen Hakan Mengüç, öncelikle hayal edip inanmanın gerektiğini ardından başarının da kendiliğinden geleceğini uygulamaları ile anlattı.

"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir" diyen Mengüç, kişinin hayat enerjisini de sık karşılaştığı kişilerin belirlediğini ifade ederek, "Fazla yemek midenizi fazla insan da hayatınızı bozabilir" diyerek kişilerin hayatına aldığı kişilere de dikkat etmesini önerdi.

Mengüç'ün konuşmasının ardından Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Demirel, 'Girişimcilik ve Kariyer Fırsatları' konulu konferans verdi.

(Vİ-RFK-Y)



05.04.2017 16:38:47 TSI

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