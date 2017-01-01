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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:32
Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde ikamet eden Satı Mehmet Kul (84), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırılan Satı Mehmet Kul, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu'ya sevk edildi.
Kastamonu Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan Satı Mehmet Kul'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(Vİ-RFK-Y)

05.04.2017 16:39:08 TSI
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