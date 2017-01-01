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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Başkan Akdoğan hurdacılara site müjdesi verdi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:32
Başkan Akdoğan hurdacılara site müjdesi verdi
Başkan Akdoğan hurdacılara site müjdesi verdi

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Niğde'de faaliyet gösteren hurdacılarla bir araya geldi. Başkan Akdoğan Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda hurdacıların daha geniş ortamda ticaret yapmaları için Hurdacılar Sitesi tahsis edileceğinin müjdesini verdi.
Belediye Başkanı Akdoğan hurdacı esnafıyla yaptığı toplantıda hurdacıların şehir içindeki düzensizliğinden ve hurdacılara tahsis edilecek yerden bahsetti. Başkan Akdoğan, "Geri dönüşüm sektöründe ticaret yapan esnaflarımızın daha geniş ortamda işlerini sürdürebilmeleri için diğer sektörlere uyguladığımız gibi hurdacılar sitesi altında bir yerleşim düzenlemesi projemiz var'' dedi.
Şehir içinde ve dışında görüntü kirliliği oluşturarak hurdacılık yapılmasından vatandaşın rahatsız olduğunu da dile getiren Akdoğan, hurdacılar için yapılacak düzenlemeyle hem vatandaşın şikayetlerinin ortadan kalkmasını hem de hurdacılara daha geniş ortamda ticaret yapmalarının sağlanacağını işaret etti.
(MB-YE-SK)

05.04.2017 16:39:17 TSI
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