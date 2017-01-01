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Bozüyük'te "Tarihine yürü, ecdadına sahip çık" yürüyüşü düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te Metristepe Zafer Anıtı'na düzenlenen "Tarihine Yürü, Ecdadına Sahip Çık" adlı yürüyüş etkinliği 9 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak. "Dede Torun El Ele Yürüyoruz Metristepe'ye" sloganı ile düzenlenen yürüyüş etkinliğinin sonunda İnönü Şehitliği de ziyaret edilecek.

İkinci İnönü Zaferi'nin 96. Yıl dönümü nedeniyle; Bozüyük Belediyesi'nin önderliğinde, Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte düzenlenen yürüyüş etkinliği Nanedere Köyü'nde başlayacak. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve yoğun ilgi gören, bu yıl ikincisi yapılacak olan etkinlik programında yürüyüş başlama noktası olan Nanedere Köyü'ne Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım sağlanacak. Görevli otobüsler yürüyüş etkinliğine katılacak vatandaşları saat 10:15'ten itibaren Tekke Mahalle'de Mahalle Konağı'nın önünden, Yediler Mahallesi'nde Yediler Mahalle Konağı önünden, Yeni Mahalle'de Yeni Mahalle Konağı'nın önünden, 4 Eylül Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Parkı önünden, Akpınar Mahallesi'nde Camii önünden, Kasımpaşa Mahallesi'nde Setbaşı- Kasımpaşa Camii Önünden, Yenidoğan Mahallesi'nde Yenidoğan Mahalle Konağı'nın önünden, Yeşilkent Mahallesi'nde Yeşilkent Camii önünden, Çarşı Mahalle'de Çarşı Mahalle Konağı'nın önünden, Yeni TOKİ'lerde Camii önünden alarak yürüyüşün başlama noktasına ulaştıracaklar. Burada saat 10:45'te yürüyüş hazırlığı ve Bozüyük Belediyesi tarafından yapılacak ikramların ardından yaklaşık 4 km'lik Metristepe Zafer Anıtı yürüyüşü başlayacak. Yürüyüş bitiminde Bozüyük Belediyesi tarafından yapılacak çorba ve helva ikramının ardından Metristepe Zafer Anıtı'nda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı söylenecek ve şehitlerimiz için dualar okunacak.

Bu yıl 2.'si yapılan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan yürüyüş etkinliğine geçen yıl olduğu gibi yoğun bir katılım olması beklenirken programın sonunda İnönü Şehitliği de ziyaret edilecek.

(FSİ-Y)



05.04.2017 16:41:14 TSI

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