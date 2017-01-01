05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük'te "Tarihine yürü, ecdadına sahip çık" yürüyüşü düzenlenecek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:33
Bozüyük'te "Tarihine yürü, ecdadına sahip çık" yürüyüşü düzenlenecek
Bozüyük'te "Tarihine yürü, ecdadına sahip çık" yürüyüşü düzenlenecek

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te Metristepe Zafer Anıtı'na düzenlenen "Tarihine Yürü, Ecdadına Sahip Çık" adlı yürüyüş etkinliği 9 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak. "Dede Torun El Ele Yürüyoruz Metristepe'ye" sloganı ile düzenlenen yürüyüş etkinliğinin sonunda İnönü Şehitliği de ziyaret edilecek.
İkinci İnönü Zaferi'nin 96. Yıl dönümü nedeniyle; Bozüyük Belediyesi'nin önderliğinde, Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte düzenlenen yürüyüş etkinliği Nanedere Köyü'nde başlayacak. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve yoğun ilgi gören, bu yıl ikincisi yapılacak olan etkinlik programında yürüyüş başlama noktası olan Nanedere Köyü'ne Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım sağlanacak. Görevli otobüsler yürüyüş etkinliğine katılacak vatandaşları saat 10:15'ten itibaren Tekke Mahalle'de Mahalle Konağı'nın önünden, Yediler Mahallesi'nde Yediler Mahalle Konağı önünden, Yeni Mahalle'de Yeni Mahalle Konağı'nın önünden, 4 Eylül Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Parkı önünden, Akpınar Mahallesi'nde Camii önünden, Kasımpaşa Mahallesi'nde Setbaşı- Kasımpaşa Camii Önünden, Yenidoğan Mahallesi'nde Yenidoğan Mahalle Konağı'nın önünden, Yeşilkent Mahallesi'nde Yeşilkent Camii önünden, Çarşı Mahalle'de Çarşı Mahalle Konağı'nın önünden, Yeni TOKİ'lerde Camii önünden alarak yürüyüşün başlama noktasına ulaştıracaklar. Burada saat 10:45'te yürüyüş hazırlığı ve Bozüyük Belediyesi tarafından yapılacak ikramların ardından yaklaşık 4 km'lik Metristepe Zafer Anıtı yürüyüşü başlayacak. Yürüyüş bitiminde Bozüyük Belediyesi tarafından yapılacak çorba ve helva ikramının ardından Metristepe Zafer Anıtı'nda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı söylenecek ve şehitlerimiz için dualar okunacak.
Bu yıl 2.'si yapılan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan yürüyüş etkinliğine geçen yıl olduğu gibi yoğun bir katılım olması beklenirken programın sonunda İnönü Şehitliği de ziyaret edilecek.
(FSİ-Y)

05.04.2017 16:41:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Söğütsporlu futbolcular yemekte buluştu
YEREL

SÖĞÜTSPORLU FUTBOLCULAR YEMEKTE BULUŞTU
Bozüyük'te miniklerden polis amcalarına çiçek
YEREL

BOZÜYÜK'TE MİNİKLERDEN POLİS AMCALARINA ÇİÇEK
Bozüyük'te parklar ve yeşil alanlardaki aydınlatmalar maviye büründü
YEREL

BOZÜYÜK'TE PARKLAR VE YEŞİL ALANLARDAKİ AYDINLATMALAR MAVİYE BÜRÜNDÜ
Bozüyük Belediyesi Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Bozüyük Belediyesi
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI'NDA ŞAMPİYON BOZÜYÜK BELEDİYESİ
Bozüyük Belediyesi 23 Nisan Minikler Futsal Şenliği başladı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ 23 NİSAN MİNİKLER FUTSAL ŞENLİĞİ BAŞLADI
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, &quot;Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışıyoruz&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI FATİH BAKICI, "TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Bilecik Barosu Avukatlar Gününü kutladı
YEREL

BİLECİK BAROSU AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
Başkan Yalçın Bozcaarmut Köyünde 'Evet' için çalışma yaptı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN BOZCAARMUT KÖYÜNDE 'EVET' İÇİN ÇALIŞMA YAPTI
Pazaryeri'nin elektrik sorunları masaya yatırıldı
YEREL

PAZARYERİ'NİN ELEKTRİK SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Mezarlık sulama havuzunda genel temizlik
YEREL

MEZARLIK SULAMA HAVUZUNDA GENEL TEMİZLİK
Osmaneli'de referandum çalışmaları
YEREL

OSMANELİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Başkan Yaman gençlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAMAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Türkiye'de bir ilk Bilecik'te hayata geçirildi
YEREL

TÜRKİYE'DE BİR İLK BİLECİK'TE HAYATA GEÇİRİLDİ
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISINA TEPKİLER
GÜNCELLEME - Bilecik'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - BİLECİK'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Bakıcı'dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN BAKICI'DAN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI
Gölpazarı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL

GÖLPAZARI'NDA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu &quot;Kulaktan Kulağa&quot; adlı oyunu sahneledi
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU "KULAKTAN KULAĞA" ADLI OYUNU SAHNELEDİ
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığından Vezirhan'da referandum çalışması
YEREL

AK PARTİ BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞINDAN VEZİRHAN'DA REFERANDUM ÇALIŞMASI
Bilecik'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BİLECİK'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Miniklerden &quot;Sayıların Dansı&quot; gösterisi
YEREL

MİNİKLERDEN "SAYILARIN DANSI" GÖSTERİSİ
Başkan Duymuş'tan şampiyon takıma tebrik
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'TAN ŞAMPİYON TAKIMA TEBRİK
Bilecik'te imzalar Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokolü için atıldı
YEREL

BİLECİK'TE İMZALAR SOSYAL VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İÇİN ATILDI
Başkan Yalçın'dan Pazaryerispor oyuncuları onuruna yemek
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'DAN PAZARYERİSPOR OYUNCULARI ONURUNA YEMEK