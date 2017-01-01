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Sinop'ta Avukatlar Günü kutlandı



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop'ta "5 Nisan Avukatlar Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Sinop Baro Başkanı Avukat Hicran Kandemir tarafından Sinop Hükümet Binası Atatürk Anıtı önüne çelenk konuldu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Sinop Baro Başkanı Avukat Hicran Kandemir, avukatlık mesleğinin önemine değinerek, "Avukatlar, her dönemde içinde yaşadıkları toplumda etkin, saygın, güvenilir ve itibarlı kabul edilmişlerdir. Adalet bir toplumun huzur ve barışının temelidir. Adaletin temini, adil bir yargılama ile mümkündür. Ve savunma adaletin olmazsa olmaz en önemli unsurlarındandır. Savunma hakkı, yurttaşın hak arama özgürlüğünün bir sonucudur. Nitekim Anayasa'nın 36. maddesi yurttaşın hak arama özgülüğünü düzenlemektedir. Bu bağlamda savunma hakkı, insanın kişiliğine bağlı, dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilemez niteliklere sahip temel bir haktır. Bizler savunmanın kutsallığının bilinciyle mesleğimizi en üst seviyede yapmak çabası içindeyiz" dedi.

Günümüz ihtiyaçlarına uygun, çağdaş bir Avukatlık Kanunu'nun çıkarılmasının yıllardan beri dile getirildiğini belirten Kandemir, "Barolar Birliği tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu Yasa Taslağı, Adalet Bakanlığına sunulmuştur. Bu yasa taslağı ile mesleğe başlangıç aşamasında sınav şartı getirilmekte, 70 barajını geçenlerin staja başlaması öngörülmekte, staj süresinin iki yıla çıkması, Avukatlık Akademisinin kurulması, uzman avukatlık, tüm tüzel kişilerin yargı mercilerinde avukatla temsili zorunluluğu, sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu kapsamının genişletilmesi, mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu hale getirilmesi, meslekte belli bir süreyi dolduran avukatlara yeşil pasaport verilmesi gibi önemli düzenlemeler içermektedir. Yapılacak yeni bir Avukatlık Yasası, yürürlükteki avukatlık kanununda yer alan kazanımları mutlaka korumalı bunun yanında avukatlık mesleğine hak ettiği itibar kazandırılmalı, avukatlara delil toplama yetkisi verilmeli, silahların eşitliği ilkesi mutlak surette sağlanmalı ve daha önemlisi bu kanunla verilen yetkilerin başka bir kanun ya da yönetmelikle kaldırılması engellenmelidir. Hukuk devletinin ilkelerine ve demokrasinin gereklerine inanan bilinçli hukukçular olarak, 15 Temmuz süreci sonrası yargının aldığı yaradan en büyük zararı ülkemiz ve milletimizle birlikte meslek grubu olarak da biz avukatlar gördük. FETÖ terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle kimi zaman duruşmada kimi zaman evinde derdest edilen hakim ve savcılar halkın gözünde yargıyı güvenilmez hale getirmiştir. Bu örgüt ile irtibatı, fikir ve eylem birliği olan herkesin hak ettiği cezayı almasını en çok isteyen bizleriz. Bu yapıdan en fazla mağdur edilen de tarafsız ve bağımsız yargıyı savunan biz avukatlar ve meslek örgütümüz barolardır. Ancak bu yapılırken yargının itibarsızlaştırılması, devletin temeli olan adaletin sağlanmasını engelleyecek ve asıl o zaman devletimizin altına dinamit döşenmiş olacaktır. Devlet her koşulda ve herkese karşı adil olmak ve aynı zamanda adil de görünmek zorundadır" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Sinop Baro Başkanlığı'nda düzenlenen kokteyle geçildi.

(OSM-SLH-Y)



05.04.2017 16:41:20 TSI

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