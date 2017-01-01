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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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TKDK, IPARD II programı birinci çağrı sonuçlarını açıkladı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:35
TKDK, IPARD II programı birinci çağrı sonuçlarını açıkladı
TKDK, IPARD II programı birinci çağrı sonuçlarını açıkladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD II Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında Proje Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilerek desteklenecek başvurulara ait listeleri web sitesi aracılığı ile duyurdu. Duyuruda tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar (101 tedbiri) kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvurular, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar (103 tedbiri) kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvurular ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvurular (302 tedbiri) için listeler açıklandı.
Açıklanan tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvurular listesinde Erzurum İl Koordinatörlüğü 'ne yapılan başvurular içerisinden 25 adedi asil listede yayınlanırken 4 adet proje ise yedek listede yer almak üzere 29 hayvancılık projesi uygun bulundu. Projelerden 9 tanesi süt hayvancılığı kapsamında uygun olarak değerlendirilirken 20 tanesi ise besi hayvancılığı kapsamında uygun olarak belirlendi. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında ise 12 proje asil listede yer alırken 1 adet başvuruda yedek listede yer aldı.
Konu ile ilgili olarak Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü şunları ifade etti; "30 Mart 2017 tarihinde IPARD II Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi sonuçları kurumsal web sitemiz üzerinden duyuruldu. Hem başvuru sahiplerimizin hem de kurum personelimizin çalışmaları ilk meyvesini verdi. 2017 yılında ilimiz ekonomisine öncelikli olarak 25 adet hayvancılık ve 12 adet çiftlik faaliyetleri kapsamında uygun bulunan başvuruların hayata geçirilmesi ile katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Nasip olursa yedekte olan başvuru sahibi vatandaşlarımızda projelerini hayata geçirecekler. Başvuru sahiplerimiz ile yapılacak sözleşmeler, Ülkemiz ile AB Komisyonu tarafından onaylanacak finansman anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile imzalanacak. Sözleşme tarihlerinin bahar mevsimine denk gelmesi ve inşaat sezonunun ilk günlerinde yatırımlara ait inşaatların başlaması proje sahiplerimiz için ciddi bir avantaj olacak. Vatandaşlarımız projelerine ait sözleşmelerin imzalanması ile en kısa sürede yatırımlarına başlamaları gerekmektedir. Zira inşaat işlerine en kısa sürede başlayan ve projelerini uygun biçimde tamamlayan başvuru sahiplerimiz hibe ödemelerine de bir o kadar erken ulaşacaklardır. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra yeni yatırımların vatanımıza, milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Başvuru sahipleri başvurularının durumunu öğrenmek için detaylı listelere www.tkdk.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünden ya da http://erzurum.tkdk.gov.tr/ adresinde yer alan güncel duyurular bölümünden ulaşabileceği bildirildi.
(ERZ-AT-Y)

05.04.2017 16:42:50 TSI
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