Merdivenden düşen şahıs yaralandı
Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da iki metre yükseklikteki merdivenden düşen şahıs yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Saraçlar Mahallesinde Sinanbey Parkında merdivene çıkan Servet Karataş (31), yaklaşık iki metre yükseklikten dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Başını çarpan Servet Karataş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Vİ-Y)
05.04.2017 16:44:00 TSI
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