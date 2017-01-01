05 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Merdivenden düşen şahıs yaralandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:36
Merdivenden düşen şahıs yaralandı

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da iki metre yükseklikteki merdivenden düşen şahıs yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Saraçlar Mahallesinde Sinanbey Parkında merdivene çıkan Servet Karataş (31), yaklaşık iki metre yükseklikten dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Başını çarpan Servet Karataş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Vİ-Y)

05.04.2017 16:44:00 TSI
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