Ak kadınlar sahada
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Halk oylamasına sayılı günler kala AK Parti teşkilatları tam kadro sahada çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın da, saha çalışmalarındaki kadınları ziyaret etti. Yalçın, "Gün boyunca kapı kapı, sokak sokak broşür dağıtımı için çalışan bütün teşkilatlarımıza ve özellikle kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bir anne, bir evlat, bir kardeş ve eş olarak ta sorumlulukları var. Şimdi de burada yine gelecekleri için, aydınlık yarınlar için çalışıyorlar. Her biri bizim göz bebeğimiz, onlar AK Parti ailesinin gurur kaynaklarıdır. Bir tane sarı bilezikle başlayan bitmeyecek bu sevdanın, 14 yılda ne kadar büyüdüğünün ispatıdır. Mazlumların umudu olmaya ve evet için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
(İHA-KÇ)
05.04.2017 16:44:04 TSI
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