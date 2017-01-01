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Berko İlaç'a 'Buzda Engel Yok'



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Doğa Alca - Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Otizmli çocuklardan oluşan buz pateni takımını kuran Berko İlaç, engel tanımayan bir takımın destekçisi oluyor. "Buzda Engel Yok" mottosuyla antrenmanlara başlayan takım, otizmin bir engel olmadığına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sosyal sorumluluk konusuna verdiği önemden yola çıkan Berko İlaç, çocuklara ve topluma katkı sağlamaya devam ediyor. Otizmli beş çocuktan oluşan buz pateni takımını kuran Berko İlaç, "Buzda Engel Yok" mottosuyla antrenmanlara başladı. Otizmin bir engel olmadığına dikkat çekmeyi amaçlayan buz pateni takımı, Berko İlaç'ın iki yöneticisi tarafından çalıştırılıyor. Yöneticiler, Berko İlaç'taki profesyonel yaşamlarının yanısıra, buz pateni antrenörlüğü yapıyor. 2. Kademe Artistik Buz Pateni Antrenörü olan Mehmet Güneş ve Kristal Paten Spor Kulübü Başkan Yardımcısı olan Erdal Köşger, "Buzda Engel Yok" takımının antrenmanlarına devam ediyor.

2017-2018 özel olimpiyatlar kapsamında uluslararası artistik buz pateni yarışmalarına hazırlanan takım, yeteneklerini geliştirirken eğlenme şansına da sahip oluyorlar. "Buzda Engel Yok" takımı, 2021 yılında özel olimpiyatlar kış oyunlarına katılarak ülkemizi temsil etmeyi planlıyor.

Farklılıklarımızla var olduğumuzu ve değerli olduğumuzu söyleyen Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, bu özel takımı Erzurum'da yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Basın toplantısında Eylem Beran, "Berko İlaç olarak topluma ve özellikle çocuklara katkı sağlamak bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu güzel takıma katkı sağlayarak otizmin bir engel olmadığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz, çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Bu özel takımın bizi bu kadar heyecanlandırmasının bir diğer sebebi de Berko İlaç çalışanlarının gönüllü olarak takımın antrenörlüğünü üstlenmiş olması." şeklinde konuştu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz ise, "Federasyon olarak otizmin eksiklik olmadığının bilincindeyiz ve bu alandaki projelere çok önem vermekteyiz. Bu anlamda "Özel Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası" düzenlemek için çalışmalara başladık. Otizmli çocuklarımızı toplumdaki diğer çocuklarımızdan farklı görmüyoruz ve sporla buluşmalarını kendimize misyon edindiğimizi ifade etmek isterim. Buna bağlı olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında lösemili ve down sendromlu çocuklar için de projeler geliştiriyoruz. Böylesine önemli projelere Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak desteğimizin devam edeceğini ve özel sektördeki kurumların da bu tarz projelere desteğinin bizi heyecanlandırdığını belirtmek isterim. Bu anlamda Berko İlaç'a özellikle teşekkürlerimizi iletiriz." dedi.

(AA-AA)



05.04.2017 16:47:48 TSI

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