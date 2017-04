YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Toyran'dan Şampiyonluk Maçı Öncesi Sökespor'a Moral



- Futbolculara baklava İkram Eden Başkan Toyran, 100 Bin TL'de Prim Açıkladı



AYDIN (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta Pazar günü şampiyonluk düğümü, oynanacak maçlarla çözülecek. Sökespor Pazar günü şampiyonluğunu ilan edebilmek için Çiğli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Sökespor'a moral Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'dan geldi.

Beraberinde Söke Belediyesi Spor Komisyonu Üyeleri İbrahim Muslu, Fahri Semerci ve Yusuf Yaya ile birlikte, Söke Şehir Stadında Sökespor'un idmanını ziyaret eden Başkan Toyran; futbolculara baklava ikram etti, 100 Bin TL'lik pirim desteğini de açıkladı.

"Bir dahası olmayan 90 dakika"

Sökesporlu teknik heyet ve futbolculara bugüne kadar verdikleri mücadele, Söke'ye yaşattıkları heyecan ve coşkudan dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Geldiğimiz noktada ipler yine bizim elimizde. Belki geriye dönüp baktığımızda keşke kaybetmeseydik dediğimiz puanları acısını da çekiyoruz. Ama inanıyorum ki Çiğli de gereğini yapıp, oradan şampiyon bir takım olarak geleceğinize inanıyorum. Bizlere çok güzel duygular yaşattınız. Bir dahası olmayan bir 90 dakika yaşayacağız. Burada her birinizin terinizin son damlasına kadar mücadele edeceğinizden şüphemiz yok. Söke'de sizi seven ve destekleyen taraftarlarınız var. Bu yolun sonunda 3. Lig hedefine ulaşmanızı arzu ediyoruz" dedi.

"Başkandan 100 bin TL prim"

Çiğli Belediyespor maçında başarılar dileyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Çiğli maçı ardından terfi maçında başarı elde edilmesi halinde 100 Bin TL bizler tarafından verilecektir. Öncelikli olarak kendinizi ispat maçı olan Çiğli maçını alıp gelmenizi istiyorum. Stresi yüksek bir maç, futbolda her an her şey olabiliyor ancak biz sonuna kadar galip geleceğinize inanıyoruz" dedi.

Futbolcular Başkan Toyran'a şampiyonluk sözü verirlerken, Sökespor Kulüp Başkanı Yusuf Günal; "Başkanımız Süleyman Toyran'ın desteğini hep gördük. Son maç öncesi bu moral desteği çok önemli. Sökespor kenetlendi, Sökeliler kenetlendi. Söke halkı takımına güveniyor. Şampiyon olarak dönüp, 3. Lig hedefimize ulaşacağız" dedi.

05.04.2017 16:48:14 TSI

