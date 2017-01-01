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Altıeylül dört koldan bastırıyor



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak hükümet sistemi değişikliği ile ilgili halk oylamasına sayılı günler kalırken, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu referandum çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kafaoğulları, gece gündüz demeden, hem kırsal hem de merkez mahallelerde vatandaşlarla buluşup, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için sandığa davet ederek destek istiyorlar.

81 Kırsal mahallenin tamamını dolaşıp oylamaya sunulacak hükümet sistemini vatandaşlara anlatan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yoğun programına rağmen merkezde de yapılan düğün daveti, yeni iş yeri açılışı, üniversite öğrencileri ile buluşma, futbol turnuvası başlangıcı gibi birçok etkinliğe katılarak 16 Nisan'da destek istiyor. Gündüz yaptığı kırsal mahalle ziyaretlerinde ev ev dolaşıp kadınlarla bir araya gelen Başkan Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu ise meclis üyeleri ve Altıeylül kadın kolları ile beraber hanımlara yeni Hükümet Sistemi hakkında bilgiler veriyor.

Başkan Kafaoğlu yaptığı çalışmalarda 16 Nisan Halk oylamasının önemini vurgulayarak, "14 yılda neler gördük, neler. Partimizi kapatmak istediler. 17-25 Aralık operasyonları ve en son 15 Temmuz darbe girişimi. Bu yaşanan olaylara rağmen milletimizden alınan güçle ülkemizin menfaati için yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada önümüzdeki halk oylaması bizim için kurtuluş savaşı kadar önemlidir. Ak ve aydınlık bir Türkiye için, daha yaşanabilir bir Türkiye için 16 Nisan'da evet dememiz gerekiyor. Tarihçi yazar Kadir Mısırlıoğlu şöyle diyor, 'Selçukludan da Osmanlıdan da daha güçlü bir Türkiye geliyor' İşte batı bunu anladı ve bu yüzden dost görünen bütün ülkeler bizim orada bulunan vatandaşlarımızla bir araya gelmememizi engelliyorlar, o ülkelere giden Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi vatandaşlarımızla birlikte olmamaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Rahmetli Abdülhamit han en kritik dönemlerde bir konu olduğunda yabancı sefirleri davet eder onlarla fikir alış verişinde bulunurmuş. Onlar ne derse tam tersini yaparmış. İşte düşmanlarımız gün yüzüne çıktı ve aleyhimize çalışıyorlar. O yüzden 16 Nisan çok önemli. Sadece bizim için mi? hayır. O gün bizden Filistin haber bekliyor, Somali haber bekliyor, Arakan haber bekliyor, Osmanlı yadigarı ecdat toprağı olan Bosna-Hersek haber bekliyor, Orta Asya'daki ve dünyadaki tüm Müslüman ülkeler o gün bizden haber bekliyor. Çünkü son kale, son umut Türkiye. Çünkü biz her zaman mağdurun yanında zulmedenin karşısında durmuşuzdur. Bu yüzden 16 Nisan çok önemlidir" dedi.

(TS-



05.04.2017 16:49:12 TSI

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