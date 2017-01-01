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Cizre Belediyesi Nur Mahallesi Taziye Evi'ni yeniden düzenliyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:42
Cizre Belediyesi Nur Mahallesi Taziye Evi'ni yeniden düzenliyor
Cizre Belediyesi Nur Mahallesi Taziye Evi'ni yeniden düzenliyor

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, Nur Mahallesi'nde bulunan ve sokağa çıkma yasağında zarar gören taziye evini yeniden düzenliyor.
İçişleri Bakanlığının (KHK) Kanun Hükmünde Kararname ile İlçe Kaymakamı Ahmet Adanur'un görevlendirildiği Cizre Belediyesi, Nur Mahallesi'nde bulunan ve sokağa çıkma yasağında zarar gören taziye evinde yenileme ve düzenleme çalışmalarına başladı. Taziye evinde boya, badana ve dekorasyon çalışmalarının yanı sıra eski kapılar da yenilendi. Düzenlenme ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bir bölümü taziye evi olarak kullanılacak, bir bölümü de kadınlar için kültür merkezi yapılacak.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, kültür merkezi için ayrılacak olan bölümde kadınlara ve genç kızlara dikiş nakış, kilim, resim ve Kuran-ı Kerim kursları verileceğini belirterek, çocuklar için oyun odası ve sağlık eğitimi verileceğine kaydettiler.
(AY-MP-Y)

05.04.2017 16:49:48 TSI
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