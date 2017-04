YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Uğur'dan festival açıklaması

Başkan Uğur'dan festival açıklaması



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın "Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Kuş Cenneti Festivalini engellemek istiyor" şeklindeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını söyledi. Festivale Büyükşehir olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyleyen Uğur, "Bandırma halkı ve esnafımız istemediği için Bandırma Belediyesi tarafından sahil bandında kurulmak istenen barakalara izin vermeyeceğiz. Festival için sahil bandında düzenlenecek konser ve etkinlikleri engellemeyiz. İstekte bulunmaları durumunda izin veririz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın "Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Kuş Cenneti Festivalini engellemek istiyor" şeklindeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını söyledi. Festivale Büyükşehir olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyleyen Uğur, "Bandırma halkı ve esnafımız istemediği için Bandırma Belediyesi tarafından sahil bandında kurulmak istenen barkalara izin vermeyeceğiz. Festival için sahil bandında düzenlenecek konser ve etkinlikleri engellemeyiz. İstekte bulunmaları durumunda izin veririz" dedi.



Başkan Uğur : Bandırma'yı dünyaya tanıttık

Bandırma halkı ve basın mensuplarının katılımı ile sahil şeridinde toplantı düzenleyen Başkan Uğur, Başkan Mirza'nın iddialarına cevap verdi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Bandırma'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Uğur, "Bandırma gelecekte sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en önemli limanı, sanayisinin olacağı, ilgi alanı olacağı projelerimiz ile ilçemize gereken önemi veriyoruz. En son 15 Mart tarihinde en son açtığımız yarışmada Dünyaya Bandırma'nın reklamını yaptı. Açmış olduğumuz yarışmada Tematik Tasarım Parkı ile ilgili yarışmamız belirlendi. Projede Türk ve İspanyol ekibin hazırladığı proje aldı. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarında bu projemizde dereceye girenlere ödüllerini verdik, proje hazırlanıyor. En son liman ile ilgili olan proje hazırlıklarımız da devam ediyor. Hollanda ile ilgili iyi niyet anlaşmamızı iptal ettik son yaşanan olaylar ilgili. Onların tecrübelerinden istifade ettik. Bandırma bizim için önemli" diye konuştu.



"Büyükşehir olarak festivale destek oluruz"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın düzenlediği toplantıda Büyükşehir'e yönelik yalan ithamlarda bulunduğunu söyleyen Başkan Uğur, "'Bandırma Kuş Cenneti Festivalimizi engelliyorlar' gibi bir safsata yaptı, bazı söylemlerde bulundu. Değerli Bandırmalılar, Maliye Bakanlığı'nın olurları ile 117 bin 875 kare alan artı 1681 metrekare yürüyüş yolu ve dinlenme alanları ile ticari saha olmayan kısımlar 10 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesi uygun görülmüştür deniliyor. Defterdarlık ile imzaladığımız protokol ile buranın tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemizde. Bu olduktan sonra Bandırma Belediyesi bir atraksiyon yapmak istedi. Bandırma Kuş Cenneti Festivali geleneksel hale gelmiş, geçen yıl 27.si düzenlenmiş. Bu yılda 28.si yapılacak. 2012 yılında 1-5 Haziran, 2013 yılında 6-10 Haziran, 2014 1-8 Haziran, 2015 17-27 Mayıs, 2016 yılı 26-29 Mayıs. Festival geçen sene 26 Mayıs'ta açılmış. Tüm etkinlikler belli. Biz kesinlikle sahil şenliği ve konserlere olmayız. Festivale destekte olalım. Ama paldır kültür burada tasarruf hakkı Büyükşehir de engelliyor denmemeli. Festival ne zaman yapılacaksa gerekli izinleri veririz" dedi.



Başkan Uğur : Barakalara izin vermeyiz

Sahil şeridinde kurulmak istenen barakaların festival ile ilgisi olmadığını Bandırma halkı ile esnafından barakalarla ilgili şikayetler geldiğini belirten Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada Bandırma halkı, Bandırma esnafı, eski Tekel binasının orada olduğu yerdeki yerel ürünlerin satıldığı gibi. Peynirler açıkta satılıyor, hiçbir hijyen yok, sağlıklı ürün yok. Develerin pisliği. Biz burada dükkan kirası verip vergi ödüyoruz diyor esnafımız haklı olarak. Buradan 70-80 bin lira alacaksa belediye biz bu parayı verelim. Dün Balıkesir'de 20 ilçenin esnaf odaları ile bir toplantı yaptık. Bandırma esnaf dernekleri de vardı. Hepsi yine burada kurulan barakaları dile getirdiler. Dediler ki bizde esnafız, bizde tekstil satıyoruz. Burada çay satmak festival değil. Festival nasılsa destek oluruz. Burada terör havası estirmek yakışık almaz. Balıkesir Büyükşehir olmuştur tüm belediyeler Büyükşehir ile uhulet ve suhulet ile hareket etmeli. Kimseye çatışma ortamı bir şey kazandırmaz. Ben burada esnaf karşı çıkıyorsa, Bandırma halkı karşı çıkıyorsa barakalara izin vermem. Burada baraka müsaade etmeyiz. Bandırma esnafı halkı buna karşı çıkıyor. Akçay'da da bu tür yerle satılıyor. Oradaki esnafta bunlara karşı çıktı. Kordonda bir yer tespit ettik orada açacaklar. İnsan sağlığını düşündüğümüz için mezbaha kurduk, meyve sebze hallerini kurduk. Sularla ilgili birçok tasarrufunuz var. Her şey kanunlara uygun olmalı. Kanunsuz bir şey olmaz. Tutup ta festivalin günü gelmeden bunu Nisan'ın 4-5'inde ilan etmek abesle iştigal. Ne zamansa versinler dilekçelerini bizde destek olup yapalım."

Daha sonra Bandırmalıların sorularını yanıtlayan Başkan Uğur, Bandırma Belediyesi tarafından kurulmak istenen barakaların bulunduğu yerde incelemelerde bulundu.



05.04.2017 16:50:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER