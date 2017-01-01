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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:43
Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı
Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Atatürk Anıtına Balıkesir Barosu tarafından sunulan çelenkle kutlandı.
Balıkesir Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Baro Başkanı Av. Erol Kayabay Atatürk Anıtına çelenk sundu. Kayabay yaptığı konuşmada " Onurlu hukuk mücadelemizin ve yargı bağımsızlığı uğrunda takındığımız vakur, başı dik, teslimiyete karşı karakterimizin bir mükâfatı olan 5 Nisan Avukatlar Günü'nü bu yıl çok daha farklı bir manzara içerisinde, ancak karamsarlığa kapılmadan yaşıyoruz. Ulusumuzun ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kastedilen 15 Temmuz süreci; sivil, asker ve polis ayrımı yapılmaksızın yapılan terör saldırılarının yarattığı öfke seline kapılmaksızın Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığımızla, hukukun üstünlüğünü ilke edinerek çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Halen kesintisiz süregelen OHAL'in toplumsal yaşama bütünüyle zarar verdiğine birebir şahidiz. İşte bu ortamda Anayasa değişikliğinin neden gündeme getirildiğine hukuken bir açıklama bulamamakla birlikte; halk oylaması sürecinde var olan iki seçeneğinde Anayasal seçme hakkının bir sonucu olduğunu ve yaratılan tablonun toplumun tüm dinamiklerini ve her kesimini kucaklayan bir anlayışta yaşanacak olmasını diliyoruz. Bu bağlamda, ömrünü hukuka adamış biz Avukatlar, hukuki söylemlerimizin bilimselliği ve rehberliği yok sayılsa da; ne kimsenin kölesi, ne de kimsenin efendisi olmadığımızı hatırlatarak; hukuki her mecrada yükselen sesimizin gücünü Anayasa ve Yasalardan aldığımızın altını kalın çizgilerle çiziyoruz." dedi.

Meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyoruz
Ülke tarihinin zor bir dönemeçten geçtiğine değinen Başkan Kayabay "5 Nisan Avukatlar Gününe yine kendi özelimizdeki sorunlardan ziyade hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve tarafsız yargıç ilkelerinin mücadelesini verirken; 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliğinin kişilerin, zümrelerin ya da partilerin değil, bilakis memleketin meselesi olduğunu da özellikle vurguluyoruz. Yargı bağımsızlığının, savunma özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının her ne koşulda olursa olsun tartışma konusu yapılmadığı, mevkisine bakılmaksızın herkesin hukuk ve adalet güvenliğinden eşit yararlandığı adaletli günlere ulaşmak en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; her yerde ve her koşulda mesleğimizi adalet yolunda ülkemizin ve insanlığın ortak iyiliği, hukukun üstünlüğü için yürüteceğimizin bilinmesini istiyor, tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz" şeklinde konuştu.
Balıkesir Barosu tarafından düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(OF-

05.04.2017 16:50:22 TSI
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