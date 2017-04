YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Atatürk Anıtına Balıkesir Barosu tarafından sunulan çelenkle kutlandı.

Balıkesir Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Baro Başkanı Av. Erol Kayabay Atatürk Anıtına çelenk sundu. Kayabay yaptığı konuşmada " Onurlu hukuk mücadelemizin ve yargı bağımsızlığı uğrunda takındığımız vakur, başı dik, teslimiyete karşı karakterimizin bir mükâfatı olan 5 Nisan Avukatlar Günü'nü bu yıl çok daha farklı bir manzara içerisinde, ancak karamsarlığa kapılmadan yaşıyoruz. Ulusumuzun ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kastedilen 15 Temmuz süreci; sivil, asker ve polis ayrımı yapılmaksızın yapılan terör saldırılarının yarattığı öfke seline kapılmaksızın Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığımızla, hukukun üstünlüğünü ilke edinerek çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Halen kesintisiz süregelen OHAL'in toplumsal yaşama bütünüyle zarar verdiğine birebir şahidiz. İşte bu ortamda Anayasa değişikliğinin neden gündeme getirildiğine hukuken bir açıklama bulamamakla birlikte; halk oylaması sürecinde var olan iki seçeneğinde Anayasal seçme hakkının bir sonucu olduğunu ve yaratılan tablonun toplumun tüm dinamiklerini ve her kesimini kucaklayan bir anlayışta yaşanacak olmasını diliyoruz. Bu bağlamda, ömrünü hukuka adamış biz Avukatlar, hukuki söylemlerimizin bilimselliği ve rehberliği yok sayılsa da; ne kimsenin kölesi, ne de kimsenin efendisi olmadığımızı hatırlatarak; hukuki her mecrada yükselen sesimizin gücünü Anayasa ve Yasalardan aldığımızın altını kalın çizgilerle çiziyoruz." dedi.



Meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyoruz

Ülke tarihinin zor bir dönemeçten geçtiğine değinen Başkan Kayabay "5 Nisan Avukatlar Gününe yine kendi özelimizdeki sorunlardan ziyade hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve tarafsız yargıç ilkelerinin mücadelesini verirken; 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliğinin kişilerin, zümrelerin ya da partilerin değil, bilakis memleketin meselesi olduğunu da özellikle vurguluyoruz. Yargı bağımsızlığının, savunma özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının her ne koşulda olursa olsun tartışma konusu yapılmadığı, mevkisine bakılmaksızın herkesin hukuk ve adalet güvenliğinden eşit yararlandığı adaletli günlere ulaşmak en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; her yerde ve her koşulda mesleğimizi adalet yolunda ülkemizin ve insanlığın ortak iyiliği, hukukun üstünlüğü için yürüteceğimizin bilinmesini istiyor, tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkesir Barosu tarafından düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

05.04.2017 16:50:22 TSI

