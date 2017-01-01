Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
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Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Ağır Ceza Mahkemesince kasten adam öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Recep Ö. (53) Adıyaman'ın Besni ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Köseceli Jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrolünde yakalanan şahıs Besni ilçesinde çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(RK-AHM)
05.04.2017 16:51:05 TSI
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