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Bozüyük'te miniklerden polis amcalarına çiçek



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde anaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'i ziyaret ederek kendi yaptıkları kalpli çiçekleri Güner'e hediye etti.

Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencilerini, Emniyet Müdürlüğü girişinde Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri karşıladı. Öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını gezen öğrenciler, polislere çiçek vererek haftalarını kutladı. Minikler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Merkezini de gezerek yetkililerden bilgi aldı. İlçenin farklı noktalarında bulunan kameralardaki görüntüleri merakla izleyen minikler, daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'i odasında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Emniyet Müdürü Hakkı Güner de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, miniklere teşekkür etti ve ikramlarda bulundu. Ziyaret sonunda Emniyet Müdürü Güner'e öğrenciler tarafından kendi yaptıkları el işi çalışmalar hediye edildi. Ziyaret toplu olarak hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

(İC-Y)



05.04.2017 16:51:22 TSI

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