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Başkan Alıcık, sabah mesaisine Turan Mahallesinde başladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sabah mesaisine Turan Mahallesinde incelemelerle başladı.

Mesai saatinin ilk dakikalarında Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız ile buluşan Alıcık tek tek mahallenin sokaklarını inceledi, vatandaş ile sohbet etti. Vatandaş ile yaptığı sohbetler sırasında sokaklar ve mahalle ile ilgili sorun, sıkıntı ve eksikleri dinledi.

Mahalleye ait tüm sokakları adım adım gezerek inceleyen Başkan Alıcık doğal gaz çalışması sonucu yollarda oluşan yapısal bozulmaların giderilmesi kaldırımlarda düzenlemelerin yapılması için kurmaylarına talimatlarını verdi.

Çalışma saatlerini genellikle makam koltuğunda geçirmek yerine vatandaşın arasında, Nazilli Merkez ve mahallelerinde değerlendirdiğini belirten Başkan Haluk Alıcık; "Bu şekilde olursa eksik ve sorunları yerinde görüyor inceliyorum. Vatandaş ile birebir temas kurabiliyorum. Onlar bana isteklerini birinci ağızdan iletmiş oluyor. Sıkıntıya soruna çare olmamız çok daha kısa süreçte gerçekleşiyor. Turan Mahallesinde muhtarımız Serpil Akçasakız ile birlikte sokak sokak incelemelerde bulunduk. Yapılması gerekenleri yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimiz ile karşılıklı samimi sohbetlerde bulundu. Sokaklarda yapılan alt yapı çalışmaları nedeni ile yolların genelinde bir deformasyon yaşanmış durumdu. Bunların giderilmesi için çalışmalarımız en kısa süreçte başlayacaktır" diye konuştu.

(OD-MB-Y)



05.04.2017 16:52:50 TSI

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