Ak kadınlar 'evet'i anlatıyor
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Odunpazarı kadın Kolları Başkanı Esma Eserkaya, teşkilat üyeleriyle birlikte stantlarda 'evet'i anlatıyor.
Eserkaya, "Sabahtan akşama kadar durmadan yorulmadan açtığımız stantlarda evet'i anlatıyoruz. Kararsız hemşehrilerimize yeni sistemin getireceği daha güçlü Türkiye'yi, yeni yasaları anlatarak kararsız üyelerimizi bilinçlendiriyoruz. 16 Nisan'da daha güçlü bir Türkiye için Eskişehir halkı olarak evet diyoruz" dedi.
(İHA-KÇ)
05.04.2017 16:53:22 TSI
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